Oszczędzają na papierze i chcą nakarmić sztuczną inteligencję

Dzięki wdrożeniu dokonanym przez spółkę ImFactory z Grupy Astor działająca w Polsce duńska firma Dovista zaoszczędziła 85 proc. papieru biurowego. Drobnostka? Nic podobnego. W firmie zużywano 1600 ryz papieru miesięcznie. To 800 tys. kartek.

Case study wdrożenia przedstawił podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 Jacek Daukszewicz, wiceprezes ImFactory, podkreślając, że wypracowano je tworząc zespół, do którego weszli również pracownicy Dovisty. Model wdrożeniowy zakłada bowiem ścisłą współpracę informatyków z ImFactory ze specjalistami firmy, która zamawia nowe rozwiązanie cyfrowe.

W cyfryzacji nie chodzi o to, by pisanie na papierze zastąpić pisaniem na tablecie

Dovista produkuje okna na indywidualne zamówienie klienta, każde jest więc inne i wymaga innej dokumentacji projektowej.

- Żeby zredukować zużycie papieru, trzeba było zinformatyzować cały szereg operacji w dwóch podstawowych procesach: w pierwszym od konfiguracji produktu przez klienta do zlecenia produkcyjnego, w drugim od zlecenia produkcyjnego do wyprodukowania okna. Musieliśmy przemyśleć, gdzie dane ma wprowadzać pracownik, a gdzie trzeba to robić automatycznie. W odejściu od papieru nie chodzi to, by człowiek zamiast pisać na kartce wpisywał dane do arkusza kalkulacyjnego w tablecie. Wpisywanie ręczne obarczone jest ryzykiem błędu - mówił Jacek Daukszewicz.

Rozwiązaniem było wprowadzenie całego szeregu aplikacji webowych, które pozwalają na wprowadzenie danych zarówno ręcznie jak i automatycznie. Wcześniej zlecenie były przekazywane do produkcji na papierze, teraz odbywa się to w sieci. Operator dostaje odpowiednią informację na tablet, jednocześnie z programu projektowego przesyłany jest plik do maszyny obróbczej. W uproszczeniu, operator musi tylko wybrać, który projekt chce zrealizować, nacisnąć guzik, a maszyna zrobi swoje.

- Co ciekawe, kiedy chodziłem po fabryce Dovisty, nie widziałem w rękach pracowników więcej niż dwóch, trzech kartek papieru jednocześnie. W sumie jednak w ciągu miesiącu używano ich setki tysięcy - relacjonował Jacek Daukszewicz.

Wielka liczba danych z produkcji niezbędna dla sztucznej inteligencji

Wprowadzone dwa lata temu rozwiązanie pozwoliło na zaoszczędzenie ponad 100 tys. zł rocznie (koszt papieru i tonerów). Był to jeden z celów cyfryzacji produkcji. Profitem z przedsięwzięcia jest też bardzo duża liczba danych.

- Jeżeli chcemy wykorzystać sztuczną inteligencję, powinniśmy ją nakarmić danymi, najlepiej gromadzonymi przez lata, i nie mogą być to dane wybiórcze - zauważył Jacek Daukszewicz.

