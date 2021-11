Oto liderzy gospodarki cyfrowej w regionie. Wiele firm jest z Polski

Ponad 130 mld dolarów - tyle wartych jest 100 cyfrowych czempionów z Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja Digital Poland przygotowała właśnie ranking największych technologicznych spółek, które rozwijają cyfrową gospodarkę regionu i przyczyniają się do odbicia gospodarczego po pandemii. W zestawieniu znalazło się miejsce dla 45 przedsiębiorstw z Polski.

Szybsi od Chin

Pandemiczne wyzwanie

Na drugiej pozycji jest Rumunia z sześcioma czempionami o wartości 31 mld dolarów, wśród których znajduje się najwyżej wyceniana spółka w całym rankingu – UiPath. Trzecie miejsce przypadło natomiast Estonii, której technologiczni liderzy wyceniani są na kwotę blisko 20 mld dolarów, na co w ponad połowie składa się wartość fintechu Wise i Bolt.Czytaj również: Kosmiczne pomysły z Polski. Napędy dla satelitów to dopiero początek Kolejne trzy miejsca pod względem wartości posiadanych czempionów zajmują Czechy (16 mld dol.), z których pochodzą takie firmy jak Avast, Eurowag i Rohlik, Litwa (blisko 7 mld dol.), skąd wywodzi się m.in. Vinted czy Citibee, a także Węgry (5 mld dol.) ze spółkami takimi jak LogMein i czy Netrisk.Powyższe sześć krajów wraz ze swoimi czempionami odpowiada w sumie za 95 proc. wartości całego rankingu Digital Champions CEE.Najwięcej, bo przeszło 100 mld dolarów, warte są Cyfrowe Feniksy stworzone w latach 1997-2011, w tym połowę tej kwoty stanowią spółki z lat 2002-2006. To w tych czasach powstawały takie marki, jak Allegro, Pracuj.pl, CD Projekt, InPost, Vinted, czy UiPath oraz Mail.cz – najbardziej znane Feniksy z listy Digital Champions CEE. Najmniej – zaledwie 2 proc. wartości rankingu – tworzą dziś spółki najmłodsze, które powstały w ciągu czterech ostatnich lat. Wśród nich jest na razie tylko jeden Feniks – Firefly Aerospace z Ukrainy.- W 2021 roku region Europy Środkowo-Wschodniej będzie w stanie rozpoznać wschodzące gwiazdy i zapewnić im kapitał zalążkowy, który pomoże im szybciej się rozwijać. Region CEE wciąż stanowi tylko ułamek europejskiego rynku venture capital, w który w pierwszej połowie 2021 roku zainwestowano 49 mld euro. Wciąż pozostajemy w tyle za krajami takimi jak Niemcy czy Wielka Brytania zarówno pod względem zainwestowanego kapitału, jak i liczby firm jednorożców. To może się zmienić szybciej niż nam się wydaje - komentuje Annemarie Dalka, dyrektorka inwestycyjna funduszu PFR Ventures.Łącznie najwięcej Cyfrowych Feniksów pochodzi z Polski (10), za nią są Czechy (7), a następnie Estonia (4) oraz Rumunia (3). Kolejne cztery miejsca przypadają Chorwacji, Łotwie, Litwie i Ukrainie (po 2 Cyfrowe Feniksy). Z Bułgarii, Węgier, Słowacji i Słowenii wywodzi się po jednej spółce o wartości przekraczającej miliard dolarów. Jedynie Serbia nie może się jeszcze pochwalić przedstawicielem w tej kategorii.Z drugiej strony, krajem, który wyróżnia się największym ucyfrowieniem, a tym samym największą liczbą cyfrowych czempionów na 100 tysięcy mieszkańców jest Estonia, za którą plasują się Rumunia, Litwa i Łotwa. Polska, jako największy kraj regionu, pod tym względem jest dopiero piąta.- Stary Kontynent to dziś rynek, na którym najszybciej rosną duże spółki technologiczne (o wycenie powyżej 1 mld dolarów) i wyprzedził on właśnie pod tym względem Chiny. Jednocześnie region Środkowo-Wschodniej Europy notuje największe przyrosty w tym zakresie w ciągu ostatnich 10 lat. Świadczą o tym wskaźniki: przed dekadą była tu jedna spółka o wycenie ponad 1 mld dolarów, teraz jest ich 30 - podkreśla Tomasz Czechowicz, twórca i partner zarządzający funduszu private equity MCI Capital.Autorzy rankingu zaznaczają, że pandemia okazała się motorem napędowym dla cyfrowych transformacji, mocno zwiększając znaczenie rozwiązań cyfrowych i szybkości cyfryzacji praktycznie w każdej branży. Ich zdaniem koronawirus sprawił, że firmy nie mają odwrotu – jeśli chcą przetrwać i się rozwijać, muszą wdrażać procesy digitalizacyjne, a cyfryzacja jest obecnie najważniejszym elementem polityki gospodarczej. Projekt Digital Champions CEE ma służyć nie tylko promocji regionu, ale także być platformą wymiany doświadczeń między poszczególnymi krajami.- Ranking "Digital Champions CEE TOP100" świetnie pokazuje, że pod względem rozwoju gospodarki cyfrowej region Europy Środkowo-Wschodniej dokonał w ciągu ostatnich dwóch dekad cyfrowego skoku. Wartość uwzględnionych w raporcie 100 cyfrowych liderów, która przekracza dziś 130 mld USD, tylko w ciągu ostatniej dekady wzrosła kilkunastokrotnie. Struktura rankingu odzwierciedla natomiast uwarunkowania gospodarcze regionu, w którym innowatorzy i przedsiębiorcy w pierwszej kolejności zaspokajali potrzeby lokalnych konsumentów, co sprzyjało przede wszystkim rozwojowi regionalnych liderów e-commerce i widoczną dominację tej kategorii. Jednak rosnąca także liczba spółek z obszaru mediów, Saas czy fintech i idące za tym rosnące wyceny i zainteresowanie regionem globalnych inwestorów, pokazuje ogromny potencjał, jaki ma przed sobą CEE - ocenia Magdalena Jończak, wiceprezes ds. strategii i transformacji w firmie UPC Poland.- By jednak wejść na wyższy poziom, obok atutów (np. wykwalifikowani programiści), potrzeba także zdecydowanego myślenia kategoriami globalnej ekspansji i potrzeb klientów już na samym początku tworzenia biznesów, a także większej współpracy. Dziś zwycięskie strategie, pozwalające na szybkie skalowanie biznesu, buduje się przez tworzenie ekosystemów i partnerstw, nie tylko w oparciu o własne zasoby. W tej sferze pozytywną rolę odgrywać może także dojrzały już biznes, otwarty na współpracę z liderami cyfrowej transformacji, zarówno obecnymi już na liście Digital Champions CEE, jak i tymi, którzy do niej aspirują - podsumowuje.