Oto najpopularniejsze smartfony w polskich firmach

Kupowanie używanych telefonów to już zauważalny trend. Według danych International Data Corporation, liczba sprzedanych na świecie, używanych smartfonów, w tym odnowionych, wyniosła łącznie 225,4 mln sztuk w 2020 roku, co stanowi wzrost o ponad 9 proc. rok do roku.

Smartfon traktowany jest już jako narzędzie do wykonywania obowiązków służbowych, a nie rodzaj benefitu pracowniczego.

Biznesy są coraz bardziej świadome wpływu własnej działalności na środowisko i odnowiony telefon staje się pierwszym wyborem w wielu nowoczesnych firmach.

Działający jak nowy, odnowiony iPhone 7 kosztuje mniej niż 500 zł. Plasowany oczko wyżej model iPhone 8 kosztuje od 720 do nawet 1300 zł.

Telefon służbowy to nie benefit

W Polsce króluje iPhone 12 Pro