Oto pięć najbardziej perspektywicznych branż w Polsce

Najbardziej perspektywiczne branże związane są z technologią 5G, analizą danych, optymalizacją procesów IT, ale także z biotechnologią czy nanotechnologią.

Wśród firm, które mają sporą szansę na rozwój w przyszłości, znalazły się także te zajmujące się samochodami o napędzie elektrycznym, ochroną zdrowia i odnawialnymi źródłami energii.

Według przewidywań ekspertów, w 2040 r. na świecie będzie blisko 700 milionów samochodów zeroemisyjnych. Czynnikiem hamującym rozwój tego sektora w Polsce jest zbyt mała liczba stacji doładowań.

Do 2030 r. jednym z obszarów silnego rozwoju będzie automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja – czytamy w analizie przygotowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pomimo sporych kontrowersji, jakie budzi technologia 5G, eksperci są zgodni, że jej rozwój znacząco wpłynie na wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Technologia ta to nie tylko zwiększenie prędkości przesyłu danych i liczby urządzeń możliwych do podłączenia w jednym czasie, ale także szansa na upowszechnienie aut autonomicznych.

- Zdaliśmy sobie sprawę, że rewolucja 5G jest nieunikniona. Staraliśmy się zdobyć wiedzę i doświadczenie, aby mieć na nią wpływ. Cztery lata temu zdecydowaliśmy się, że nadszedł już czas, aby coś zmienić i przy wsparciu Funduszy Europejskich i PARP założyliśmy Microamp Solutions, firmę, która ma wstrząsnąć rynkiem telekomunikacyjnym i wdrożyć na rynku rozwiązania, których nikt dotąd nie oferował - mówi Dawid Kuchta, prezes Microamp Solutions.

Firma opracowała innowacyjny na skalę światową projekt, dotyczący rozwoju oraz komercjalizacji nowej technologii mikrofalowych wzmacniaczy sygnału, dedykowanych sieciom 5G. Do tej pory produkowane były jedynie wzmacniacze, wykorzystujące technologię stosowaną dla standardów LTE lub LTE-A, która nie jest optymalna dla systemów sieci 5G. W ramach projektu powstały wzmacniacze mocy do sieci 5G, gotowe do wdrożenia przez operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej, operatorów telekomunikacyjnych czy producentów urządzeń telekomunikacyjnych.

Microamp Solutions otrzymała wsparcie z działania „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”, finansowanego w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW).

Branża odnawialnych źródeł energii z poparciem społecznym

Jak wynika z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), aż 80 proc. Polaków jest zdania, że odnawialne źródła energii to jedna z przyszłościowych branż. Dodatkowo, zgodnie z danymi z raportu o stanie branży OZE, przeprowadzanego przez firmę Marketing Relacji, branża ta jest wciąż jedną z najszybciej rozwijających się nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ostatnie lata to rokrocznie ustanawiane rekordy pod względem zainstalowanej mocy paneli fotowoltaicznych. Według szacunków, ich liczba do 2025 roku podwoi się. Obecnie polska branża OZE wypada na tle europejskich krajów zaskakująco dobrze – w rankingu państw posiadających łączną liczbę instalacji, Polska znajduje się na czwartym miejscu, tuż za Niemcami, Hiszpanią i Holandią. Według prognoz, w 2040 r., niemal 40 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej będzie pochodzić z OZE, podczas gdy w 2020 r. było to 15 proc.

Wśród branż przyszłości znajdują się także producenci samochodów z napędem alternatywnym. Według raportu International Energy Agency, 34,1 proc. nowych samochodów, które kupili Polacy w 2021 r., stanowiły te z napędem innym niż benzyna i diesel. Łączna sprzedaż samochodów z napędem alternatywnym w 2021 r. wzrosła tym samym o 81,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego. PARP w swojej analizie przekonuje, że jednym z powodów tej sytuacji może być wprowadzenie dofinansowania do zakupu takiego samochodu z funduszy europejskich lub środków krajowych.

Dobre perspektywy dla zeroemisyjnych samochodów. Hamulcem – brak infrastruktury do ładowania

Wciąż daleko nam jednak do światowych rynków – w 2021 r. Chiny, Europa i Stany Zjednoczone stanowiły 75 proc. globalnej sprzedaży samochodów elektrycznych. Tylko w Chinach, w ubiegłym roku sprzedano 3,4 mln takich pojazdów. Według przewidywań ekspertów, w 2040 r. na świecie będzie blisko 700 milionów samochodów zeroemisyjnych.

Czynnikiem hamującym wzrostową tendencję sektora samochodów elektrycznych w Polsce jest zbyt mała liczba stacji doładowań. Warto wspomnieć, że Unia Europejska stawia także na zeroemisyjność w komunikacji publicznej – w nowej perspektywie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) planowane są instrumenty, które przyczynią się do transformacji transportu miejskiego w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

W ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska” PARP wspierane będą projekty z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Elementami, które będą mogły zostać dofinansowane, w ramach kompleksowego projektu, będą m.in. zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego, jak również budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby tego transportu (w tym również stacje do ładowania taboru).

Czy polski rynek podąża za światowymi trendami?

- Innowacje są jednym z głównych elementów łączących branże przyszłości. Według ostatniego raportu PARP „Monitoring trendów w innowacyjności”, kluczowym aspektem w rozwoju branż przyszłości jest podniesienie poziomu cyfrowej gospodarki i społeczeństwa. Wciąż tylko 40 proc. Polaków używa swoich podstawowych umiejętności cyfrowych w codziennym życiu, np. przy korzystaniu z poczty czy bankowości elektronicznej, podczas gdy średnia unijna wynosi 60 proc. Kluczowym kierunkiem dla Polski powinno być przyspieszenie budowy sieci 5G i przemysłu 4.0 oraz szeroko pojęta edukacja, która otworzy i pobudzi Polaków do aktywności na rzecz przejścia do nowego etapu rozwoju społecznego oraz przygotuje na korzystanie z dobrodziejstw nowych technologii - zaznacza prezes PARP Dariusz Budrowski.

Według ekspertów z PwC, do 2030 r. jednym z obszarów silnego rozwoju będzie automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja. Środowisko biznesowe stanie się prawdziwym inkubatorem innowacji, stawiając na silną personalizację i zaspokajanie potrzeb konsumentów. PwC zwraca również uwagę na wpływ nowych technologii na pracowników.

- Transformacja cyfrowa to ogromne szanse w zakresie kapitału ludzkiego. Zarówno automatyzacja procesów, jak i wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwolą zwiększać zaangażowanie i skuteczniej osiągać zakładane cele biznesowe sztucznej inteligencji - mówi Anna Szczeblewska, lider zespołu Ludzie i zarządzanie zmianą w PwC.