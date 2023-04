Oto polskie produkty przyszłości

Nowatorski zbiornik na wodór, innowacyjna technologia utylizacji niesortowanych odpadów czy test skracający czas diagnozy endometriozy – to produkty polskich przedsiębiorców i naukowców, które mogą odmienić świat.

20 kwietnia poznaliśmy zwycięzców jubileuszowej, XXV edycji konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Polski Produkt Przyszłości”.

W jubileuszowej edycji konkursu zgłoszonych zostało 148 projektów. Najwięcej, bo aż 129 z nich, wpłynęło bezpośrednio od przedsiębiorców. Przyjęto także 9 zgłoszeń konkursowych od instytucji szkolnictwa wyższego i nauki i 10 zgłoszeń projektów realizowanych wspólnie przez takie instytucje i przedsiębiorców.

Nagroda główna w każdej kategorii wyniosła 100 tys. zł. Wyróżnienia sięgnęły 25 tys. zł. Łącznie do zwycięzców konkursu trafiły nagrody o wartości 500 tys. zł.

Innowacje stanowią siłę napędową polskiej gospodarki

- Nagrodzone projekty to dowód na to, że nasza gospodarka i nauka rozwijają się coraz dynamiczniej, a polscy przedsiębiorcy i naukowcy mają swój istotny udział w szukaniu odpowiedzi na najważniejsze problemy społeczne i rozwojowe współczesnej cywilizacji. Wśród nagrodzonych są projekty związane z poszukiwaniem i przechowywaniem alternatywnych źródeł energii, czy sztuczną inteligencją, a także przetwarzaniem odpadów. Niezwykle istotne, jest także to, że nagroda przyznawana jest przedsiębiorcom, jednostkom naukowym, uczelniom, a także, co bardzo chciałbym podkreślić, projektom wspólnie zrealizowanym przez przedsiębiorców i naukowców mówił podczas uroczystości Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podkreślił, że innowacje stanowią siłę napędową gospodarki.

- Tworzenie nowych pomysłów, rozwijanie nowych technologii i wprowadzanie na rynek nowych produktów ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Od wielu lat Ministerstwo Rozwoju i Technologii aktywnie wspiera badania i prace rozwojowe różnego rodzaju instrumentami dedykowanymi polskim przedsiębiorcom oraz naukowcom. Gratuluję Państwu kreatywności i innowacyjności, jak również determinacji i wytrwałości, bez których końcowe produkty nie miałyby szansy się pojawić. Składam wyrazy ogromnego uznania dla wszystkich uczestników konkursu Polski Produkt Przyszłości - powiedział.

Polski Produkt Przyszłości kończy 25 lat. To już 1600 innowacyjny rozwiązań

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podkreślił, że tegoroczna edycja konkursu jest jubileuszowa.

- 25-lecie konkursu skłania do podsumowań. Dziś konkurs Polski Produkt Przyszłości to już ponad 1600 innowacyjnych rozwiązań w niemal każdej dziedzinie, które zostały do nas zgłoszone, to ponad 200 nagrodzonych, wyróżnionych i wdrożonych pomysłów, które z powodzeniem są wprowadzane w życie, odpowiadając na współczesne potrzeby. Jestem przekonany, że nagrodzone w tym roku projekty zawojują rynki - powiedział Dariusz Budrowski.

- Polski Produkt Przyszłości to wyjątkowa inicjatywa, łącząca różne branże i projekty na różnych etapach realizacji. Jednak cel ich twórców zawsze pozostaje ten sam – bycie częścią rozwoju gospodarczego Polski oraz odpowiadanie na potrzeby społeczne - dodał dyrektor NCBR, dr Jacek Orzeł, zwracając się do nagrodzonych przedsiębiorców i naukowców.

148 projektów innowacyjnych projektów, 18 laureatów

W jubileuszowej, XXV edycji konkursu zgłoszonych zostało 148 projektów. Najwięcej, bo aż 129 z nich, wpłynęło bezpośrednio od przedsiębiorców. Przyjęto także 9 zgłoszeń konkursowych od instytucji szkolnictwa wyższego i nauki (takich jak uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze) i 10 zgłoszeń projektów realizowanych wspólnie przez takie instytucje i przedsiębiorców.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach: produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, produkt przyszłości przedsiębiorcy, wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

Podczas oceny zgłaszanych projektów pod uwagę brano kryteria takie jak: poziom innowacyjności, przydatność cech lub funkcjonalności produktu dla jego użytkowników końcowych, potencjał rynkowy, poziom zaawansowania prac nad produktem, strategię wprowadzenia produktu na rynek, a także jego wpływ na środowisko. Dodatkowo punktowano posiadane patenty i zgłoszenia patentowe.

Projekty zgłoszone do rywalizacji ocenione zostały przez ekspertów branżowych oraz Kapitułę konkursu, w której zasiedli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, a także NCBR oraz PARP.

Kapituła przyznała łącznie 18 nagród i wyróżnień. Główne nagrody i tym samym tytuł Polskiego Produktu Przyszłości – otrzymali: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Diagendo oraz W2H2 wraz z Politechniką Gdańską.

W kategorii „Produkt przyszłości przedsiębiorcy” nagrodę główną otrzymali twórcy innowacyjnego testu „EndoRNA qRT-PCR test” umożliwiającego diagnozę endometriozy opracowanego przez Diagendo Sp. z o.o.

W kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy” nagrodę główną otrzymali twórcy „W2H2” – reaktora i sposobu do pirolizy odpadów przemysłowych lub komunalnych oraz do redukcji i oczyszczania gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodorów i cząstek węgla. Rozwiązanie pozwala na utylizację niesortowanych odpadów do postaci karbonizatu (ok. 60 proc. węgla) i odzysk energii w postaci gazu o dużej zawartości wodoru i opracowane zostało przez spółkę W2H2 oraz Politechnikę Gdańską.

Twórcy reaktora otrzymali także nagrodę specjalną Ministra Edukacji i Nauki.

W kategorii „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki” nagrodę główną otrzymał Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk za bezpieczny hybrydowy (dwupłaszczowy) zasobnik wodoru o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii z ciągłym monitorowaniem szczelności. Nowatorska konstrukcja zbiornika odpowiada na zbliżające się zapotrzebowanie na nowe paliwa jakim będzie wodór.

Jak co roku w ramach konkursu przyznano także nagrody specjalne.

Nagroda specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) trafiła do Holo4Labs za innowacyjne oprogramowanie w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości, korzystające z algorytmów AI (Voice Recognition, Computer Vision, Spatial Anchoring), które wpiera laboratoria w skutecznym przeprowadzaniu badań.

Nagrodę specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności) otrzymała Osmia Future za rozwiązanie Osmia 4.0 do profesjonalnego zapylania upraw sadowniczych.

Nagroda specjalna Ministra Rozwoju i Technologii oraz Nagroda specjalna za produkt