Oto sposób na szybszy postęp technologiczny w Polsce

To nie pula danych, a ich użyteczność dla zwykłego człowieka powinna determinować kierunki digitalizacji gospodarki. Bez precyzyjnej komunikacji nastawionej na skutek nie zdołamy osiągnąć tego, czego oczekujemy od postępu technologicznego.

W trakcie debaty "Digitalizacja w praktyce" podczas EEC Trends wskazano na potrzebę odpowiedniego komunikowania konieczności zmian ludziom - tak, aby pracownicy nie czuli się zagrożeni postępującą digitalizacją procesów w firmach.

Zwrócono również uwagę na znaczenie skutecznej analizy danych w celu wydobycia z nich informacji, a nie samego gromadzenia jak największej ich ilości.

Padło m.in. sporo słów na temat cyfrowego bliźniaka, wskazano też branże wręćz "skazane" na szybką automatyzację.

Konferencja była prologiem do XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia).

Digitalizacja procesów - niezależnie od tego, czy dotyczy produkcji stricte przemysłowej, usług czy też działań badawczo-rozwojowych - powinna być odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie, a nie "sztuką samą w sobie". Dlatego też należy - na każdym szczeblu - cyfryzować z głową, z nastawieniem na konkretne korzyści, a nie na sam proces.

Użyteczność digitalizacji kluczem do jej skutecznego wdrażania

Ireneusz Borowski, Country Manager na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry w Dassault Systèmes, wskazał, że przy analizie danych nie tyle sama ich mnogość, ile konkretne przeznaczenie danego produktu jest kluczowe w skutecznej transformacji technologicznej.

- Jestem daleki od stygmatyzowania ilości danych jako przeszkody, biliony danych można bowiem skutecznie i sprawnie analizować - od tego są dedykowane rozwiązania. Kluczowe pozostaje to, aby w momencie opracowania danego produktu mieć jasno sprecyzowaną jego użyteczność. Ma on bowiem służyć klientowi do konkretnego celu. Przykładowo: opracowanie skutecznych leków jest ważniejsze niż sam proces ich produkcji. Przy cyfryzacji powinniśmy więc skupić się nie tylko na samej produkcji, lecz na optymalizacji planowania użyteczności produktu - mówił podczas panelu Ireneusz Borowski.

Dodał, że do sprawy trzeba podejść bardzo pragmatycznie.

- To odpowiednio zbudowana komunikacja - dotycząca tego, czemu służyć ma digitalizacja w danym obszarze, co da nam, zwykłym ludziom, pracownikom, konsumentom - jest obecnie kluczowa we wspieraniu powszechnej i przede wszystkim skutecznej "technologizacji" procesów produkcji czy planowania - dodał.

Mierzmy siły na zamiary, cyfryzacja to proces, a nie wyścig

Również Marek Gabryś, prezes spółki AIUT, wskazał na konieczność spojrzenia na rzeczywiste potrzeby i możliwości, a nie sam "trend digitalizacji".

- Pamiętajmy, że Przemysł 4.0 to informatyzacja automatyki. W związku z tym należy patrzeć na to zagadnienie pod kątem tego, jak rzeczywistość koresponduje z oczekiwaniami co do digitalizacji. Otóż mocno odbiega ona od tego, czego oczekujemy, ale nie tylko u nas. Moje obserwacje są takie, że wymagania, jakie sobie stawiamy, są wygórowane. Poczucie zapóźnienia występuje u najbardziej zaawansowanych graczy - to pokazuje, jak długa droga nas czeka, aby sprostać oczekiwaniom, jakie sami sobie narzucamy - tłumaczył Gabryś.

Ekspert pokusił się też o zdefiniowanie pojęcia cyfrowego bliźniaka i jego szerokiej użyteczności w modelowaniu przyszłości.

- Istotny w tym temacie jest cyfrowy bliźniak, czyli wirtualna reprezentacja obiektu rzeczywistego, która pozwala nam na analizę tego, co się stanie "jeśli". Czyli pomaga nam formułować przyszłość, pełniąc rolę pośrednią między danymi a warstwą decyzji biznesowych. Pozwala on optymalizować procesy pod kątem różnych scenariuszy - wskazał Gabryś.

Jego zdaniem przy budowie cyfrowego bliźniaka danych nigdy nie będzie za dużo.

Kamil Grotnik, kierownik sekcji programów i konkursów krajowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, wyjaśnił natomiast kwestie finansowania projektów nastawionych na wprowadzanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

- Gdy finansujemy projekty badawczo-rozwojowe, oparte na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, staramy się, by projekty te miały praktyczne zastosowania. Przykładami tego są chociażby analiza obrazów medycznych, zdjęć satelitarnych czy nawet selektywna ochrona roślin - tu wszędzie jest pole dla sztucznej inteligencji - wskazał Grotnik.

Zwrócił on uwagę na konieczność rozdzielenia ilości danych - w zależności od branży czy sektora gospodarki, w którym operujemy.

- Czy danych jest za dużo? Owszem, bywa tak i nawet sztuczna inteligencja, żeby je odpowiednio przetworzyć, marnuje czas i energię. Oczywiście są procesy, na przykład stricte przemysłowe, gdzie to nie jest problem, ale już autonomiczny samochód, gdy musi przetworzyć tysiące obrazów, aby w krótkim momencie podjąć odpowiednie decyzje kluczowe dla naszego bezpieczeństwa, może mieć istotny problem ze zbyt dużą pulą danych - dlatego trzeba tu dużej elastyczności - mówił Grotnik.

Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej Grupy Amica, podkreślał wzrost znaczenia systemu zarządzania informacjami dotyczącymi przewidywania konsekwencji podjętych działań w obrębie digitalizacji.

- Pamiętajmy o tym, że nie nie możemy szukać odpowiedzi na to, dlaczego coś się stało, tylko co się stanie, gdy podejmiemy takie, a nie inne decyzje w procesie planowania produktu i jego produkcji. Konsekwencje przyszłych decyzji, a nie tych już podjętych - to coś, na czym powinniśmy się skupić w pierwszej kolejności - powiedział Stobiński.

Smart data zamiast big data - czyli kiedy ilość danych nie jest najważniejsza

Tomasz Wolanowski, wiceprezes zarządu ABB, wystosował swego rodzaju apel, aby "cyfryzować z głową".

- Pamiętajmy, że cyfryzacja oraz digitalizacja to nie są leki na wszystkie problemy, z jakimi się borykamy, w związku z czym musimy cyfryzować dedykowane do tego procesy z głową. Dlatego - zanim przystąpimy do odpowiednich procesów - trzeba dokładnie zdefiniować potrzeby, jakie zostaną zaspokojone, a przede wszystkim które dane i w jakim celu potrzebujemy analizować - mówił Tomasz Wolanowski, wiceprezes zarządu ABB.

Dodał, że nadszedł czas na smart data, a nie big data, bo to nie ilość danych, tylko to, co te dane nam dadzą w praktyce, będzie kluczowe w powodzeniu cyfryzacji.

Łukasz Otta, Digital Transformation Director w Siemens Polska, zwrócił uwagę na komunikację dotyczącą zachodzących zmian i jej znaczenie w powodzeniu procesu cyfryzacji.

- Szum medialny zaczyna przeszkadzać samemu wdrażaniu transformacji cyfrowej, a sam temat jest już bardziej psychologiczny, a nie technologiczny... Występuje duża presja transformacyjna, a to zaciera nam obraz tego, że najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek, jego obawy, czy będzie miał pracę, czy zabiorą mu ją maszyny. W ten sposób trzeba patrzeć, ponieważ blokada mentalna pracowników to istotny problem dla powodzenia tego, o czym rozmawiamy - wskazał Otta.

Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów, oddzielił znaczenie danych od informacji, jaka z nich powstaje.

- Pamiętajmy podczas dyskusji o tym, ile danych należy analizować, że same dane to zupełnie co innego niż informacja, którą z nich uzyskujemy. Nie można tu stawiać znaku równości, co oznacza, że potrzeba nam naprawdę dużo danych, aby wydobyć przydatne informacje - powiedział Jedynak.

Wskazał też na duże znaczenie wspierania branży badawczo-rozwojowej przez administrację państwową - poprzez ulgi podatkowe i dotacje.

Poniżej także inne relacje z konferencji EEC Trends