Oto technologie, na które trzeba zwrócić uwagę w 2022 roku

Skuteczny marketing internetowy, sztuczna inteligencja, blockchain czy też poprawa efektywności energetycznej centrów danych. To tylko niektóre zagadnienia technologiczne, które, zdaniem zapytanych przez nas prezesów i menedżerów różnych firm związanych z branżą cyfrową powinny odgrywać istotną rolę w 2022 roku.

Wojciech Wilgat, dyrektor projektów strategicznych w Marketplanet

Dariusz Lewandowski, prezes Aria Fund

Mariusz Pełechaty, prezes KODA Bots

Mariusz Siwek, dyrektor ds. sprzedaży na Polskę i kraje Bałtyckie w firmie Infor

Maja Wiśniewska, menedżer ds. marketingu w firmie SMSAPI

Rafał Agnieszczak, prezes firmy Furgonetka

Tomasz Władziński, CMO i współzałożyciel dataplace.ai

Krzysztof Pulkiewicz - country manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za platformę Banqup w Polsce

Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor sprzedaży w Unity Group

Wysokiej jakości treści produktowych (opisy, zdjęcia, video). Konsumenci, oglądając produkty w sklepach internetowych, oczekują, że jakość doświadczeń, znana ze stacjonarnych zakupów, będzie podobna w kanałach cyfrowych. Stąd rosnąca popularność systemów klasy PIM (product information management), które umożliwiają centralne zarządzanie informacją produktową. Trend ten umocnił swoją pozycję w 2020 roku i w najbliższym czasie będzie prężnie się rozwijał.

Dostępności do sklepów internetowych przez kanały mobilne. W Stanach Zjednoczonych mobile commerce na koniec 2021 roku będzie miał ponad 50-proc. udział w ogólnej sprzedaży przez internet (źródło: Statista). Szacuje się także, że na całym świecie m-commerce na koniec roku będzie miał blisko 73 proc. udziału w sprzedaży on-line. W dalszym ciągu rozwiązania PWA (Progressive Web App - progresywne aplikacje internetowe) będą istotne i ich popularność będzie rosła.

Ułatwienia zakupów - umożliwienia zakupów przez social media (np. Facebook, Instagram), zakupy „na żywo” (live shopping), wirtualne przymierzalnie, interaktywne wizualizacje 3D (visual commerce). Ten obszar to nieustająca obserwacja zmian rynkowych (pojawiających się nowinek, analizy badań dot. trendów zakupowych oraz nowych potencjalnych kanałów sprzedaży, np. TikTok).

Zadbać o stabilność działania wewnętrznych systemów, skuteczność i efektywność prowadzonych operacji. Konieczne są stałe inwestycje w infrastrukturę, integrację i utrzymanie systemów.

Co przyjdzie nam z rosnącego ruchu, którego nie będziemy potrafili skutecznie obsłużyć? Niezadowoleni klienci zapewne zostaną przejęci przez konkurencję i przekonanie ich do powrotu do konkretnego sklepu/platformy będzie kosztowne.

Lojalność i zaufanie buduje się długo, ale stracić je można bardzo szybko. Stąd tak duży fokus na rozwiązania cloudowe, integracje (np. ESB- Enterprise Service Bus) pomiędzy systemami. W ostatnim roku znacznie wzrosła świadomość jak te fundamenty architektury informatycznej są istotne.

Skupić się na poprawie bezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo w najbliższym czasie będzie coraz istotniejszym aspektem funkcjonowania firm. Rozwój technologii wspierających ten obszar będzie istotnym trendem technologicznym. Rozbudowa kanałów cyfrowych to atrakcyjne pole do działania cyberprzestępców. W grze są coraz większe pieniądze, pojawiają się nowi gracze (często niedostatecznie zabezpieczeni).

Inwestowanie w cyberbezpieczeństwo do tej pory nie było wysoko na liście priorytetów. Niska świadomość zagrożeń wynikająca z cyberataków, to pokłosie tego, że firmy nadal niechętnie informują o tym, że zostały ofiarami hakerów. Nie jest więc powszechnie znana ani skala tych przestępstw, ani konsekwencji i strat z nich wynikających. Niestety coraz więcej przedsiębiorstw będzie doświadczać takich prób (skutecznych bądź nieskutecznych), więc świadomość niebezpieczeństwa i potrzeby ochrony będą rosły.

Tak jak kiedyś każdy business musiał być online, rok 2022 wydaje się, że pokaże bardziej stabilne i dojrzalsze podejście do tego, że biznesy będą musiały być bardziej otwarte na „onchain" – czyli wykorzystywać blockchain.- W ciągu ostatnich miesięcy dokonał się postęp, który wcześniej zająłby kilka lat i wszystko wskazuje na to, że tempo tych zmian będzie nadal rosnąć. Technologia jest katalizatorem transformacji wielu branż: dostęp do nowych narzędzi, jak i powszechna zmiana zachowań, które wymusiła m.in. pandemia, przyspieszyły cyfryzację firm. Co więcej technologie cyfrowe dowiodły, że mogą zdecydować o sukcesie przedsiębiorstwa.W nowym roku, obok dynamicznie rozwijających się produktów i usług z wykorzystaniem AI, IoT czy RPA, powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na rozwiązania chmurowe. W obszarze cloud warto pochylić się nad rozwiązaniami usprawniającymi obsługę kontraktów i transakcji zawieranych przez firmy na rynku B2B w modelu SaaS (ang. software as a service). Aby globalne łańcuchy dostaw stały się bardziej odporne na zakłócenia, firmy muszą być wyposażone w nowe narzędzia, dzięki którym będą bardziej dynamiczne oraz lepiej wyposażone w informacje niż kiedykolwiek w przeszłości.Strategiczna kwestia zdolności szybkiego pozyskiwania sprawdzonych i konkurencyjnych źródeł dostaw dotyczy każdej branży i obok obsługiwanych przez nas spółek z sektora energetyki, wydobycia, telekomunikacji czy bankowości, widzimy rosnące zapotrzebowanie na analogiczne usługi usprawniające proces digitalizacji zakupów B2B dla rynku MSP.- W zasadzie wszystkie branże przeżywają obecnie boom technologiczny. Nawet tak trudna do unowocześnienia branża przemysłowa obecnie wykazuje ogromne zainteresowanie implementacją nowych technologii z uwagi na wiele czynników (m.in. brak odpowiedniej liczby nowych pracowników, przestarzałość technologiczna, duże straty wynikające z błędów ludzkich itd.).Naszym zdaniem właśnie m.in. technologie w przemyśle, sektor cybersecurity, IoT, nowatorskie rozwiązania medyczne oraz rozwiązania w cloudzie dla przedsiębiorstw będą na radarze zainteresowań wielu inwestorów, na które my również stawiamy.- W naszym obszarze silnym trendem będzie galopująca już popularyzacja automatyzacji komunikacji: rosnąca popularność asystentów głosowych czy nowe zastosowania chatbotów i voicebotów w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Digitalizacja, która w bardzo wielu branżach przyspieszyła w związku z pandemią, nie zwalnia. I już na pewno nie zwolni, bo i firmy i ich klienci dostrzegli, że nawet jeśli wymaga to pewnego wysiłku, to bardzo szybko przynosi wymierne korzyści.Wraz z tą popularyzacją równie szybko rośnie świadomość możliwości wykorzystania automatyzacji komunikacji w różnych kanałach i w realizacji rozmaitych celów biznesowych: tych marketingowych, sprzedażowych - głównie w kontekście pozyskiwania leadów - ale też w obsłudze klienta czy procesach HR-owych i rekrutacyjnych.Widzimy też, że nakłady na inwestycje w asystentów głosowych, chatboty i voiceboty rosną. Firmy szukają nowych sposobów na to, żeby przy mniejszych nakładach, osiągać lepsze rezultaty. A to jedna z kluczowych zalet i korzyści wynikających z automatyzacji komunikacji.- Nie mam żadnych wątpliwości, że w nadchodzących miesiącach będziemy obserwować dalszy wzrost zapotrzebowania na innowacyjne oprogramowanie biznesowe. W nowej rzeczywistości jest ono jednym z ważniejszych elementów pozwalających budować przewagę konkurencyjną. Współczesne rozwiązania wykorzystują takie technologie, jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, inteligencja i analityka biznesowa czy analiza predykcyjna. Ich wykorzystanie jest niezbędne, by liczyć się w dzisiejszym, szalenie konkurencyjnym środowisku biznesowym. Analiza wsteczna to obecnie zdecydowanie za mało.Rosnąć powinno też wykorzystanie oprogramowania ERP w chmurze. Z jednej strony przejście na systemy w modelu SaaS rekomendują dziś klientom w zasadzie wszyscy wiodący producenci oprogramowania. Z drugiej, firmy coraz bardziej przekonują się do chmury. W tym przypadku korzyści biznesowe są ważniejsze niż ewentualne obawy. Pandemia jeszcze mocniej pokazała, że elastyczność, skalowalność, dostęp z każdego miejsca – czyli te elementy, które są wyróżnikiem usług cloud – są wyjątkowo istotne dla biznesu.Warto pamiętać, że w przypadku rozwiązań oferowanych w modelu SaaS to po stronie dostawcy leży ich utrzymanie, zabezpieczenie, rozwój czy dostosowywanie do przepisów prawnych i rynkowych. Dzięki temu klienci mogą koncentrować się wyłącznie na rozwoju działalności.- Dla branży marketingu internetowego bardzo istotna wydaje się zapowiedź Google co do rezygnacji z ciasteczek w przeglądarce. Trudno na razie powiedzieć, jak rozwiązanie zaproponowane w to miejsce będzie funkcjonowało w praktyce. Na pewno jednak firmy będą musiały poświęcić czas na dostosowanie do nadchodzących zmian. Bardzo możliwe, że zmiana skuteczności reklamy online wpłynie też na popularność innych narzędzi reklamowych w portfolio marketerów.Innym wyzwaniem będzie postępujące skomplikowanie ścieżki zakupowej. Znikają podziały, do których przywykliśmy - kupowanie online i offline, urządzenia mobilne i komputery. Przyspieszona przez pandemię cyfryzacja sprawiła, że z nowych technologii korzystają osoby dotychczas z nimi nieobyte i chcą to robić po swojemu. Marketerzy muszą przyjrzeć się ich zachowaniom i na nowo określić, jak chcą zarządzać doświadczeniem użytkownika oraz dobrać właściwe do tego celu kanały komunikacji.Na branżę powinno wpłynąć też wspomniane już wdrażanie standardu RCS oraz fuzje polskich martechów działających w modelu SaaS z zagranicznymi podmiotami oraz ich ekspansja zagraniczna.Branży nie ominie też zapewne galopująca inflacja, która wcześniej czy później przełoży się zarówno na wzrost usług marketingowych, jak i uszczupli portfele konsumentów.- Z naszej perspektywy rozwijane będą wszystkie technologie, powodujące, że zakupy online staną się jeszcze szybsze, łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Rynek e-commerce w Polsce działa obecnie bardzo sprawnie, do czego w dużej mierze przyczyniła się pandemia. Większość sklepów oferuje szeroki wachlarz metod dostawy i płatności, możliwych do wybrania jednym kliknięciem. Nadal są jednak obszary warte poprawienia oraz takie, które do tej pory były marginalizowane.Wśród tych pierwszych z pewnością możemy wyróżnić czas dostawy. Obecnie na rynku króluje model „next day delivery”, ale powoli wchodzimy w erę q-commerce. Doręczenie przesyłki w ciągu 1-2 godzin od zamówienia zyskało na popularności dzięki e-grocery. Duża wygoda tego rozwiązania sprawiła, że konsumenci zaczęli oczekiwać go również w przypadku zakupów w innych segmentach. Jak pokazują dane Gemius dostawa poniżej 8 godzin jest czynnikiem, który skłoniłby 93 proc. respondentów do częstszego robienia zakupów przez internet.Operatorzy kurierscy będą zatem musieli zainwestować w rozwiązania technologiczne, które usprawnią ich logistykę i pozwolą automatycznie oraz w maksymalnie kilka minut zrealizować proces „zamówienie, powiadomienie kuriera, obiór towaru z magazynu lub sklepu”. Natomiast e-sklepy powinny postawić na integrację z przewoźnikami lub brokerami, która pozwoli im oferować takie rozwiązanie swoim klientom.Z kolei obszarem e-commerce, któremu do tej pory poświęcano najmniej uwagi, są zwroty. Tylko nieliczne sklepy, a właściwie niemal wyłącznie duże platformy e-commerce’owe, mają usługę zwrotów stworzoną w sposób przyjazny dla klientów. Niestety większość sprzedawców traktuje tę kwestię jako dodatkowy balast i nie ułatwia konsumentom działania, co może opłacać się krótkoterminowo, ale długoterminowo jest rozwiązaniem nie do utrzymania. Zazwyczaj więc zwrot wiąże się z mailowym kontaktem ze sprzedawcą, drukowaniem formularzy oraz etykiet i zorganizowaniem wysyłki na własną rękę. Tymczasem cały proces powinien być maksymalnie szybki, intuicyjny i najlepiej darmowy.E-sklepy będą więc musiały zainwestować w rozwiązania technologiczne, które umożliwią konsumentom dokonywanie zwrotów w równie prosty i automatyczny sposób, co zamówień.- Miniony rok pokazał nam dobitnie, że cyfryzacja jest w stanie wkroczyć niemal w każdy obszar życia. I to w tempie wręcz ekspresowym. Specjaliści szacują, że w wyniku pandemii w skali globalnej poziom cyfryzacji przeskoczył o 3-4 lata do przodu względem wcześniejszych prognoz.Upowszechnienie się najróżniejszych narzędzi cyfrowych, wykorzystywanych w edukacji, nauce, biznesie i wszystkich niemal dziedzinach życia prywatnego, powinno doprowadzić do zwiększenia się świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Myślę, że będzie to jedna z kluczowych gałęzi technologii w nowym roku.Niewątpliwie rozwijać się będzie również wykorzystanie AI i rozwiązań chmurowych, a więc narzędzi z naszego obszaru działalności.- W nowym roku na pewno będziemy uczestnikami digitalizacji kolejnych obszarów - zarówno w sferze biznesowej, jak i społecznej. Rozwiązania, które są tworzone starają się zapewniać spersonalizowane doświadczenia użytkownikom także online.Przedsiębiorstwa będą nadal rozwijać narzędzia pozwalająca maksymalnie angażować pracowników i zapewnić produktywność niezależnie od tego, gdzie aktualnie się znajdują. Stałym elementem planów biznesowych będą inwestycje w rozwój cyfrowych narzędzi zapewniających współpracę i realizację zaplanowanych procesów. Zdalna obsługa klientów i pracowników, wykorzystanie narzędzi, aplikacji do współpracy, a przede wszystkim doświadczanie w trybie cyfrowym będzie miało kluczowe znaczenie.W mojej ocenie zyskają też narzędzia, które optymalizują codzienne procesy, skracają czas potrzebny na obsługę, zmniejszają ilość systemów, z którymi trzeba na co dzień jednocześnie pracować.Siłą rzeczy digitalizacja pociągnie za sobą rozwój narzędzi zapewniających cyberbezpieczeństwo.- Gwałtowne przyspieszenie transformacji cyfrowej, po wybuchu pandemii, spowodowało, że nowoczesnych rozwiązań technologicznych potrzebujemy dużo bardziej niż wcześniej. Są one konieczne zarówno do obsłużenia większego ruchu oraz procesów realizowanych cyfrowo, jak i do skutecznego konkurowania na rynku.Koncentrując się na obszarze cyfrowej transformacji sprzedaży (commerce transformation) należy zwrócić uwagę, że szereg nowych i większych możliwości to także zagrożenia oraz ryzyka, którymi należy zarządzić. Nowoczesne rozwiązania i trendy technologiczne pomagają firmom być bardziej atrakcyjnymi dla konsumentów oraz ułatwiają sprostanie obecnej sytuacji (trwałe zmiany nawyków zakupowych doprowadziły do przeniesienia się konsumentów na stałe do internetu).Mówiąc o konkretnych trendach przeanalizujmy je z perspektyw potrzeb klientów, firm (operatorów e-commerce (obszar B2C - business to consumer) oraz producentów i hurtowników (obszar B2B - business to business).Klienci oczekują:W takiej sytuacji firmy powinny: