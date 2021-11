W czwartek, 4 listopada na Politechnice Lubelskiej w Lublinie otwarto największy we wschodniej Polsce tunel aerodynamiczny. Kosztował 4,6 mln zł, zajmuje 160 metrów kwadratowych i waży 40 ton.

Tunel jest unikalną w skali kraju konstrukcją z dwoma niezależnymi przestrzeniami pomiarowymi operującymi w ramach tego samego zamkniętego obiegu powietrza.

Tunel to najbardziej zaawansowany sprzęt do prowadzenia badań związanych z lotnictwem, motoryzacją, energetyką wiatrową, budownictwem i sportem.

Tunel przetestowali zawodnicy Motoru Lublin Jarosław Hampel i Mateusz Cierniak, którzy zostali poddani specjalnym badaniom m.in. sprawdzano ich pozycję oraz sprzęt i jego wpływ na opór powietrza.

Unikalna konstrukcja

Tunel jest unikalną w skali kraju konstrukcją z dwoma niezależnymi przestrzeniami pomiarowymi operującymi w ramach tego samego zamkniętego obiegu powietrza. Pierwsza z nich, o wymiarach 1,275 x 1,415 m umożliwia uzyskanie maksymalnej prędkości wynoszącej 60 m/s, druga o wymiarach 1,8 x 2 m pozwala na uzyskanie maksymalnej prędkości równej 30 m/s.



Każda komora zapewnia wykonywanie badań wagowych i ciśnieniowych modeli. Wykonywane w nich eksperymenty pomagają w opracowaniu nowych oraz optymalizacji istniejących konstrukcji.

Budynki i konstrukcje przemysłowe

Zużlowcy pod specjalnym nadzorem

Tunel przetestowali zawodnicy Motoru Lublin Jarosław Hampel i Mateusz Cierniak, którzy zostali poddani specjalnym badaniom m.in. sprawdzano ich pozycję oraz sprzęt i jego wpływ na opór powietrza.



- Pęd powietrza w tunelu jest bardzo duży i starałem się znaleźć optymalny układ ciała. Jak się ścigamy, nie myślimy o tym, a to jest jednak bardzo ważne. Jestem ciekawy wyników - powiedział Hampel.



Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublina dr Mariusz Sagan podkreślił, że Lublin jest dumny z Politechniki Lubelskiej.



- Politechnika nie dość, że ma świetne wyniki naukowe, to jest liderem we współpracy z przemysłem, biznesem. Dzisiejszy przykład, gdzie Politechnika będzie wykorzystywała tunel między innymi, aby wspierać sport, jest dla nas efektem właśnie takiej współpracy między różnymi środowiskami. W przeciągu dziesięciu lat chcemy potencjał hi-tech utrwalać przy udziale właśnie Politechniki Lubelskiej - podsumował Sagan.