OVH poszerzy ofertę chmurową dzięki współpracy z Google'em w ramach ogłoszonej we wtorek umowy partnerskiej. Francuski dostawca usług cyfrowych ma oprzeć się na amerykańskiej technologii m.in. po to, by pomóc budować infrastrukturę chmurową w Europie.

OVH to jedna z dwóch francuskich firm obok Dassault Systems, które ścigają się w rozwoju na polu metod przetwarzania i przechowywania danych w chmurze przy jednocześnie napływających ze strony urzędników ostrzeżeniach, że Unia Europejska pod względem rozwoju w tych dziedzinach pozostaje daleko w tyle m.in. za USA - pisze agencja Reutera.

Rynek przetwarzania i przechowywania danych w chmurze zdominowany jest przez amerykańskie firmy takie jak Amazon, Microsoft i Google. Fakt ten zmotywował polityków z krajów członkowskich Unii Europejskiej do tego, aby wezwać rodzime firmy do rozwoju alternatywnych usług i w przyszłości równej konkurencji z rywalami ze świata.

Niektórzy przedstawiciele unijnej administracji wskazują, że przetwarzanie i przechowywanie wrażliwych danych korporacyjnych oraz państwowych, jest kwestią bezpieczeństwa narodowego i suwerenności cyfrowej - twierdzi agencja.

OVH ogłaszając umowę o współpracy z Google'em nie poinformowało o jej szczegółach finansowych, natomiast przedstawiciele firmy zapowiedzieli, iż partnerstwo będzie obejmowało wykorzystanie niektórych technologii z USA w produktach i usługach, które będą rozwijane oraz stosowane na terytorium Europy.