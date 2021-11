PAIH: polska firma ubiega się o nagrodę w konkursie dot. rozwoju Green Finance

Polska firma Skyblu.ai ubiega się o nagrodę w konkursie, organizowanym przez bank centralny Singapuru, dotyczącym rozwiązań technologicznych wspierających rozwój Green Finance - podała PAIH, która została międzynarodowym partnerem konkursu Global FinTech Hackcelerator.

PAIH jest międzynarodowym partnerem Global FinTech Hackceleratora (GFH).

Konkurs ten jest organizowany przez centralny bank Singapuru. Wśród firm ubiegających się o zwycięstwo jest polska firma Skyblu.ai

Finaliści otrzymają 20 tys. dolarów singapurskich i trafią bezpośrednio do GFH.

Jak poinformowała w środowej informacji prasowej Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), wspólnie z polskim akceleratorem Accelpoint, uzyskała tytuł międzynarodowego partnera Global FinTech Hackcelerator (GFH) i drugi rok z rzędu występują w roli operatora konkursu European FinTech Hackcelerator.

Jak przekazała PAIH, Global FinTech Hackcelerator to konkurs organizowany przez Monetary Authority of Singapore (MAS) - centralny bank Singapuru, zintegrowanego regulatora finansowego.

"Celem konkursu jest zidentyfikowanie i rozpoznanie przełomowych rozwiązań technologicznych, mogących umożliwić sektorowi finansowemu reagowanie na bieżące wyzwania naszych czasów, m.in. zmiany klimatyczne. Tematem tegorocznej edycji Global FinTech Hackcelerator jest wykorzystanie technologii do wsparcia rozwoju Green Finance" - przekazano. Jak dodano, kulminacją GFH jest Singapur Fintech Festival.

PAIH wyjaśniła, że zgodnie z zasadami European FinTech Hackcelerator, finaliści otrzymują stypendium gotówkowe w wysokości 20 tysięcy dolarów singapurskich i trafiają bezpośrednio do GFH.

W trakcie Global FinTech Hackcelerator Demo Day na Singapore FinTech Festival i Singapore Week of Innovation and TeChnology (SFFxSWITCH), 20 finalistów wyłonionych spośród 230 kandydatów z całego świata w ramach regionalnych edycji konkursu, walczy o nagrodę główną Jury.

"Wśród firm ubiegających się o zwycięstwo jest polska firma Skyblu.ai, jeden z dwóch, obok WeavAir, laureatów europejskiej edycji konkursu" - przekazała PAIH. Trzech zwycięzców otrzyma po 50 tys. dolarów singapurskich oraz możliwość dodatkowego grantu w wysokości 200 tysięcy dolarów singapurskich w ramach Financial Sector Technology and Innovation Grant od Monethary Authority Singapore, na przygotowanie Proof-of-Concept z korporacjami będącymi Partnerami konkursu.

Rozstrzygnięcie Global FinTech Hackcelerator ma nastąpić 11 listopada.

"Drugi rok z rzędu MAS powierzył nam rolę operatora europejskiej edycji konkursu, przyznając w tym roku aż dwie Główne Nagrody dla firm z tej części świata. Otrzymaliśmy bardzo ciekawe zgłoszenia z 22 krajów. (...) Tym bardziej cieszy, że wśród nich znalazła się firma z Polski. Udział w programie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów biznesowych z przedstawicielami korporacji i partnerami biznesowymi z całego świata" - powiedziała, cytowana w informacji prasowej, kierownik biura PAIH w Singapurze Magdalena Smolak.

Jak podała PAIH, W konkursie Global FinTech Hackcelerator, nagradzani są autorzy przełomowych rozwiązań, które m.in. umożliwiły sektorowi finansowemu odreagowanie skutków pandemii Covid-19. Chodzi przy tym o inicjatywy, które stworzyły nowe możliwości rozwoju, zmieniły praktyki branżowe i promują integrację finansową. Tematyka tegorocznych nagród to "Emerging from a pandemic, the road to recovery".

Global FinTech Hackcelerator jest częścią Singapore FinTech Festival. To wydarzenie w dziedzinie technologii finansowych w Azji; łączy startupy, firmy technologiczne, inwestorów, instytucje finansowe, instytuty badawcze czy niezależnych specjalistów w dziedzinie innowacji z całego świata. Co roku w wydarzeniu uczestniczy ponad 50 tys. osób. Organizatorami festiwalu są Monetary Authority of Singapore, przy udziale The Association of Banks in Singapore oraz SingExHoldings. Tegoroczna edycja odbywa się w Singapurze w formie hybrydowej, w dniach 8-12 listopada.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.