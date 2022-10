PAK: dane satelitarne obserwacji Ziemi podstawą innowacyjnych usług m.in. w gospodarce

Dane satelitarne obserwacji Ziemi stają się podstawą innowacyjnych usług i technologii wykorzystywanych m.in. w gospodarce i życiu codziennym - stwierdził prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna.

Polska Agencja Kosmiczna objęła patronatem międzynarodowy konkursu "Seize the Beauty of our Planet", którego celem jest promowanie wykorzystania danych satelitarnych.

"Jestem przekonany, że poruszana w tym roku tematyka dotycząca zasobów wodnych nie tylko dostarczy niesamowitych zobrazowań satelitarnych, ale przede wszystkim pozwoli uwrażliwić internautów na problem zanieczyszczenia czy braku dostępności wody na Ziemi" - wskazał szef PAK, cytowany w środowej informacji prasowej.

Jak ocenił Wrochna, dane satelitarne obserwacji Ziemi są niezwykle cennym zasobem. "Szczególnie, że są już nie tylko istotnym elementem badań naukowych, ale stają się podstawą innowacyjnych usług i technologii wykorzystywanych w gospodarce, administracji i życiu codziennym" - zaznaczył.

Szacuje się, że około 70 proc. powierzchni Ziemi pokryte jest różnymi formami wody, z której korzystają wszystkie organizmy żyjące na Ziemi. "Niemal wszystkie rejony naszej planety zostały już dotknięte takimi zjawiskami jak zanieczyszczenie wód, susze, skutki regulacji rzek, powodzie czy podnoszenie się poziomu wód" - zauważono w informacji organizatora konkursu.

Organizatorem konkursu, który "łączy technologie kosmiczne z podejściem proekologicznym", jest CloudFerro, dostawca i operator platform obserwacji Ziemi z dostępem do danych z programu Copernicus i środowiska chmurowego do ich przetwarzania. Prace konkursowe należy nadsyłać do 24 października 2022 r.

Hasło przewodnie tegorocznego konkursu to "Together for Blue Earth!", skupia się ona na zagadnieniu wody na naszej planecie i jej ochrony.