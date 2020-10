Pakistan zablokował dostęp do TikToka

Pakistan zablokował dostęp do aplikacji TikTok oraz jej dystrybucję na terenie całego kraju ze względu na występowanie na platformie treści niezgodnych z lokalnym prawem - informuje agencja Associated Press.

Według pakistańskiej administracji TikTok nie spełnił nałożonego na niego przez rząd wymogu stworzenia efektywnego mechanizmu kontroli nielegalnych w tym kraju treści. Blokada dostępu do programu i zakaz jego dystrybucji związane są - jak twierdzą pakistańskie organy państwowe - ze skargami wskazującymi na "niemoralne i niestosowne" treści pojawiające się na platformie należącej do chińskiej spółki ByteDance.

Urząd ds. telekomunikacji Pakistanu (PTA) poinformował, że ze względu na powtarzający się charakter napływających do niego skarg oraz ciągłe występowanie problemu, TikTok już wcześniej otrzymał ostateczne wezwanie do rozwiązania kwestii kontrowersyjnych treści. "TikTok nie zdołał wykonać w pełni instrukcji PTA" w danym mu czasie - czytamy w oświadczeniu urzędu.

Po wdrożeniu decyzji o blokadzie aplikacji, zaczęła ona wyświetlać użytkownikom w Pakistanie pusty, biały ekran - podaje AP i przypomina, że Pakistan i Chiny łączą bliskie relacje w polityce zagranicznej i gospodarczej.

PTA nie wykluczyło możliwości odblokowania dostępu do aplikacji. Urząd podkreślił, iż jest "otwarty dla zaangażowania" w zmianę swojej decyzji. Zostało to jednak uzależnione od stworzenia przez TikToka odpowiednich mechanizmów moderacji treści niedozwolonych w kraju.

Pakistańska celebrytka znana z TikToka Hareem Shah ocenia w komentarzu przytaczanym przez AP, że decyzja rządu o blokadzie aplikacji jest "bezpodstawna". Jej zdaniem blokada TikToka może być jednym z kroków władz krajowych, które będą prowadziły do dalszego ograniczania wolności twórczej w Pakistanie. "To bardzo dobra aplikacja rozrywkowa. Pokazuje talenty młodych Pakistańczyków przed oczami całego świata" - powiedziała twórczyni, której konto na TikToku obserwują ponad 4 mln fanów.

TikTok to obecnie trzecia najczęściej pobierana aplikacja mobilna po Facebooku i należącym do niego komunikatorze WhatsApp. W Pakistanie TikToka pobrano ok. 39 mln razy.