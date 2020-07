Panasonic planuje zwiększenie wydajności baterii do aut Tesli o 20 proc.

Panasonic planuje zwiększenie o 20 proc. w ciągu pięciu najbliższych lat wydajności swoich baterii model 2170 montowanych w samochodach produkowanych przez Teslę – donosi w czwartek Reuters.

W rozmowie z agencją Reutera szef działu baterii samochodowych amerykańskiej filii Panasonica Yasuaki Takamoto zaprezentował plany rozwoju technologicznego dla tego segmentu produktów firmy na najbliższe lata. Poza planowanym zwiększeniem o 20 proc. wydajności baterii montowanych w samochodach Tesli zapowiedział również wypuszczenie na rynek w perspektywie najbliższych dwóch-trzech lat serii baterii niezawierających kobaltu.

Baterie Panasonica model 2170 z niklowo-kobaltowo-aluminiową katodą zostały wprowadzone na rynek w 2017 roku na użytek Modelu 3 Tesli. Reuters zwraca uwagę, że nadal jest to najwydajniejsza na rynku bateria tego typu, a jej wydajność energetyczna wynosi ponad 700W z litra objętości.

Dalsze zwiększenie wydajności baterii samochodowych przełożyłoby się bezpośrednio na wzrost zasięgu samochodów elektrycznych, a także umożliwiłoby projektowanie aut o przestronniejszych wnętrzach (obecnie ogranicza je właśnie objętość montowanych w elektrykach baterii).

Z kolei wprowadzenie do sprzedaży baterii niezawierających kobaltu poza istotnym obniżeniem kosztów produkcji pozwoliłoby producentom ogniw zrezygnować z dostaw tego metalu z Demokratycznej Republiki Konga (kraj ten posiada ok. 60 proc. światowych złóż kobaltu), gdzie jest on wydobywany w kopalniach wykorzystujących quasi-niewolniczą pracę dzieci.

Już teraz Panasonic zredukował zawartość kobaltu w swoich bateriach o 5 proc. - powiedział agencji Reutera Yasuaki Takamoto.

Od niedawna Panasonic nie jest już jedynym dostawcą baterii do samochodów Tesli, gdyż firma Elona Muska podpisała umowę z koreańskim koncernem LG Chem oraz chińskim producentem CATL. Ten ostatni już teraz dostarcza Tesli baterie niezawierające kobaltu, oparte na technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP).

mam/