Pandemia 2,5-krotnie przyspieszyła wzrost gospodarki cyfrowej w Polsce

W pierwszych miesiącach pandemicznych obostrzeń gospodarka cyfrowa w Polsce wzrosła o 18,4 proc., czyli 2,5-krotnie szybciej niż wynosił średni wzrost w latach 2017-2019. Obecnie niemal 80 proc. Polaków korzysta z usług cyfrowych, ale pole do rozwoju wciąż pozostaje szerokie.

Żaden z trendów czy narzędzi cyfryzacji nie jest niczym nowym, ale widzimy wyraźne przyspieszenie i przełamanie oporów mentalnych – powiedział Artur Waliszewski, dyrektor Google Polska, podczas dyskusji towarzyszącej prezentacji raportu.Łukasz Szymak, country manager w Booksy stwierdził jednak, że pandemia wytworzyła nowe potrzeby, a w niektórych dziedzinach przyspieszyła rozwój o 5 lat. - Trzeba było wdrożyć w miesiąc rzeczy, które normalnie by się wprowadzało przez pół roku albo i rok – powiedział Łukasz Szymak. I wskazał, że bardzo szybki wzrost to dla firm także wyzwanie, bo trzeba się dostosować na stałe do obsługi większej liczby klientów. Na stałe, bo około 70 proc. badanych twierdzi, że będzie korzystać z nowych usług w sposób cyfrowy także po zakończeniu pandemii.Czytaj także: Cyfrowy zryw. W cieniu i w blasku (?) pandemii – Zmiany te przyniosą ogromne korzyści firmom, które zainwestowały w rozwiązania cyfrowe jeszcze przed wybuchem pandemii. Ale - z drugiej strony - wywiera to presję na podmioty, które cyfryzują się wolniej - jak w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw i sektora publicznego. Dziś muszą się oni błyskawicznie dostosować do cyfrowych oczekiwań klientów i obywateli – dodaje Tomasz Marciniak.Ta ostatnia uwaga w znacznej części odnosi się do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem Michała Kanownika, prezesa zarządu Związku Cyfrowa Polska firmy MŚP, zwłaszcza działające od lat na rynku, miały większe trudności z cyfryzacją, bo ich biznesy były często oparte na stabilnych, ale konserwatywnych rozwiązaniach. I przed epidemią nie miały one potrzeby wprowadzania cyfrowych rozwiązań.- Pandemia wymusiła kompletną zmianę postrzegania biznesu. Ten segment napędził gigantyczny wzrost ucyfrowienia polskiej gospodarki. Na razie firmy te wdrożyły najprostsze rozwiązania, ale zrozumiały potencjał wzrostu. Pytanie, czy będą w stanie nadal inwestować w cyfryzację? – mówił Michał Kanownik. W tym wypadku wiele zależy od nabywców - od tego, w jakim stopniu po pandemii pozostaną przy rozwiązaniach cyfrowych, a w jakim wrócą do tradycyjnych działań. Michał Kanownik uważa jednak, że w tym segmencie firm potencjał wzrostu jest największy.Jak wynika z raportu, Polska, podobnie jak pozostałe kraje regionu, wciąż wykazuje duże możliwości cyfrowego wzrostu i ma solidne podstawy, by dalej dynamicznie rozwijać gospodarkę cyfrową. Z 64 proc. do 30 proc. zmniejszyła się różnica w PKB per capita (wedlug parytetu siły nabywczej) Polski względem krajów-liderów cyfrowych w latach 2004-2019, co wskazuje na stabilną sytuację makroekonomiczną. Nasz kraj wyróżnia również wysokiej jakości infrastrukturą cyfrową - z 94 proc. zamieszkałych terenów w Polsce objętych zasięgiem sieci 4G.Na tle innych państw regionu stosunkowo dobrze wypada też polskie szkolnictwo. W 2018 r. kraj zajął 11. miejsce w globalnym rankingu PISA, a w 2019 r. kierunki związane z nauką, technologią, inżynierią i matematyką ukończyło 102 tysięcy absolwentów.- Pandemia stała się punktem zwrotnym dla cyfrowych transformacji, mocno zwiększając znaczenie rozwiązań cyfrowych i szybkości cyfryzacji. By hednak wykorzystać ten dodatkowy potencjał, potrzeba wspólnych działań wszystkich zainteresowanych podmiotów na poziomie krajowym – zaznacza Marciniak.Jak podkreślają autorzy raportu, skuteczne przeprowadzenie cyfrowej transformacji w tzw. nowej normalności wymaga od przedsiębiorstw holistycznego podejścia, zakładającego cyfryzację interakcji z konsumentami, optymalizację działań i modernizację architektury IT. Wraz z przenoszeniem się aktywności obywateli do kanałów cyfrowych, dodatkowo przyspieszonym przez pandemię, administracja rządowa może nie tylko cyfryzować coraz więcej usług publicznych, ale także tworzyć cyfrowy ekosystem, który będzie wspierać rozwój przedsiębiorstw.Może się to odbywać poprzez np. dodatkowe zachęty dla MŚP do transformacji cyfrowych czy współpracę z klastrami technologicznymi, które zwiększają konkurencyjność kraju i regionu. Fundamentem rozwoju będą działania na rzecz upowszechniania umiejętności cyfrowych obywateli - przygotowując młodsze pokolenia do przyszłych wymagań rynku pracy, ale i wspierając dorosłych w nabywaniu nowych umiejętności lub rozwijaniu posiadanych kompetencji, dopasowanych do dynamicznie zmieniających realiów pracy czy postępującej automatyzacji.Czytaj także: Rewers kryzysu. Pandemia wymusza i przyspiesza procesy korzystne dla polskich firm – Zacieśnianie współpracy na poziomie całej Europy Środkowo-Wschodniej, pozwoliłoby w pełni realizować agendę cyfrową i wykorzystać potencjał jednolitego rynku cyfrowego. Cyfrowi challengerzy to kraje, które mają łącznie 100 milionów obywateli, a ich PKB wynosi w sumie 1,4 biliona euro, co odpowiada wielkości 12. gospodarki świata. Zarówno Polska jak i cały region mają dziś szansę podjąć kroki, które napędzą cyfryzację i pozwolą biznesowi oraz sektorowi publicznemu dotrzymać w tym obszarze kroku swoim obywatelom – komentuje Tomasz Marciniak z McKinsey.Jeżeli rozwój liczyć wielkością inwestycji to Polska jest w CEE zdecydowanie na I miejscu. W latach 2013-2020 fundusze venture capital znacznie zwiększyły roczny poziom inwestycji w krajach naszego regionu. Podczas gdy w 2013 wartość tych inwestycji wynosiła 152 mln euro, to do roku 2017 wzrosła do 359 mln euro, by w dwóch kolejnych latach dokonań skoków – 819 mln euro w roku 2018 i 1,487 mld euro w roku 2019.W tym czasie najwięcej środków lokowano w Rumunii (1,438 mld euro); Polska znalazła się na drugim miejscu (848 mln euro). Rumunia zawdzięcza wielkość inwestycji niemal w całości firmie UiPath, zajmującej się oprogramowaniem z zakresu Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów (Robotic Process Automation – RPA). Założona w 2005 roku w Rumunii firma w 2017 roku przeniosła centralę do USA. Bez tego przypadku Rumunia byłaby gdzieś w połowie stawki CEE, wyprzedzana jeszcze co najmniej przez Litwę, Węgry, Czechy i Chorwację.Wspomniana UiPath była jednym z siedmiu „jednorożców” na rynku ICT. Po dwa z nich znajdowały się w Rumunii i w naszym kraju, a po jednym - w Chorwacji, Czechach i na Litwie. Polska ma natomiast najwięcej (8) spośród 35 firm zaliczanych do tzw. wschodzących gwiazd. Sześć takich przedsiębiorstw znajdziemy natmiast na Węgrzech, a 4 w Chorwacji.Według raportu McKinsey'a Polska i cały region CEE mają silne podstawy do dalszego rozwijania cyfryzacji. Zaliczane są do nich dobra sytuacja makroekonomiczna, dynamiczny ekosystem cyfrowy i mocna infrastruktura cyfrowa. Na naszą korzyść działa szybszy niż w innych krajach CEE wzrost PKB per capita. W latach 2004-2019 w Polsce jego przyrost sięgnął 139 proc., gdy średnia dla CEE wynosiła 115 proc.