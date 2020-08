Pandemia COVID-19 mocno zaszkodziła sprzedazy smartfonów

Sprzedaż smartfonów w drugim kwartale tego roku spadła o 20 proc. w związku z pandemią koronawirusa - oceniają analitycy Gartnera. Spośród pięciu największych producentów na rynku najdotkliwszy spadek sprzedaży odnotował południowokoreański Samsung.

W drugim kwartale bieżącego roku na całym świecie sprzedano 295 mln smartfonów. Według Gartnera Samsung sprzedał w tym czasie około 55 mln telefonów, co stanowi spadek o 27,1 proc. w stosunku rok do roku. Według Anshula Gupty z Gartnera popyt na flagową serię S smartfonów Samsunga nie przełożył się w tym roku na globalne ożywienie sprzedaży urządzeń tego koncernu.

Wyniki sprzedaży Apple'a - jak twierdzi Gartner - w stosunku do ubiegłego roku niemal nie zmieniły się - firma odnotowała spadek sprzedaży o 0,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Względem pierwszego kwartału tego roku sprzedaż iPhone'ów jednak wzrosła.

Spadła również sprzedaż telefonów Huaweia w ujęciu rocznym, jednakże w stosunku do pierwszego kwartału tego roku w drugim kwartale chiński potentat odnotował 27,4 proc. wzrost, co pozwala mu konkurować z Samsungiem o pierwszeństwo w światowym rankingu sprzedaży smartfonów.

W ubiegłym miesiącu firmy analityczne Canalys, Counterpoint i IDC informowały, że Huawei w drugim kwartale tego roku sprzedał na całym świecie więcej telefonów, niż jakikolwiek inny producent. Według analityków sytuacja ta również ma związek z pandemią koronawirusa, która pozwoliła wysunąć się chińskiej firmie na prowadzenie.

Gupta ocenia, że w drugim kwartale Huawei zdobył 42,6 proc. rodzimego rynku. Pozycję koncernu wzmacnia wsparcie ze strony operatorów telekomunikacyjnych, którzy dystrybuują smartfony Huaweia przystosowane do obsługi łączności nowej generacji 5G wraz ze swoimi usługami.

Według analityka sytuacja na rynku będzie ulegać poprawie, tak jak to obserwowano w drugim kwartale w Chinach, które stopniowo zaczęły wychodzić z etapu największych obostrzeń związanych z pandemią. "Ograniczenia w możliwości podróżowania, zamknięcia sklepów oraz uważniejsze wydatkowanie środków na towary, których nie zaliczamy do produktów pierwszej potrzeby w czasie pandemii doprowadziły do drugiego z rzędu kwartału, w którym zapotrzebowanie na smartfony maleje" - stwierdził cytowany przez serwis Cnet ekspert.

Największy spadek sprzedaży smartfonów w krajach, gdzie segment ten radzi sobie najlepiej, odnotowano w drugim kwartale w Indiach - 46 proc.