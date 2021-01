Pandemia da nam cyfrową dekadę. Ale nie ma co się łudzić: nadal będziemy rozgrywani

– Pieniędzy z funduszy europejskich na cyfryzację będzie teraz sporo. Kwestią będzie odpowiednie wydanie i aplikowanie o te środki. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała dekadę cyfrową. Będziemy mieli wiele lat dobrych dla cyfryzacji – mówi Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund. Nasz rozmówca jest jednak sceptyczny co do możliwości europejskich firm z sektora nowych technologii czy IT. Europa od lat jest „rozgrywana” przez największe koncerny z azjatyckim lub amerykańskim rodowodem.

Szansa dla dojrzałych start-upów

Polskie kopiuj/wklej