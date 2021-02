Pandemia i branża IT. "Na początku trochę strachu było"

Pandemia? – Trochę na początku strachu było… Mieliśmy jednak plan działania i taki sposób realizacji budżetu, by ewentualnie w połowie roku zrobić zmiany. Okazało się to niepotrzebne – mówi Roman Szwed, prezes zarządu Atende, gość EEC Trends. Dlaczego niepotrzebne - opowiada w rozmowie z WNP.PL.

Czy niegdysiejsze jej strategiczne wybory czas zweryfikował po myśli firmy?– Czasami lepiej koncentrować się na jednej wybranej dziedzinie i ją rozwijać. Wtedy wzrost jest może czasami bardziej efektywny, szybszy i z mniejszymi kosztami. My zaś jesteśmy bardzo wszechstronni – mamy wiele produktów i spółek – akcentuje Roman Szwed.I dodaje, że kiedy przychodzi kryzys, to się okazuje, że owa nadmierna koncentracja może być niebezpieczna (ostra zapaść w danej branży). Wszechstronność jest tutaj zaletą – czego dowodem właśnie Atende: firma – co podkreśla jej szef – na wskroś technologiczna, z wieloma oryginalnymi rozwiązaniami, nie zaś jedynie „odtworzeniowa”.Jak się rysuje przyszłość w perspektywie kilku lat czy dekady? Co z punktu widzenia Atende rozwinie się bardzo dynamicznie?Roman Szwed wskazuje, że w telekomunikacji będzie to 5G, które – może za wolno, ale jednak – wkracza i do naszego kraju. Wielką wagę przywiązuje też do Internetu rzeczy. W obu dziedzinach Atende ma sporo do powiedzenia.– Jesteśmy tu przygotowani. Dostarczamy już rozmaite produkty – na razie na poziomie pilotażu, a nie masowego wdrożenia (np. pod technologie 5G) – wskazuje.Mówi też o szansach gospodarki i swojej grupy w kontekście „energetyki nowej generacji” (m.in. smart grid czy energetyka ze źródeł rozproszonych).– Jesteśmy jedną z niewielu spółek w Polsce, może nawet jedyną, która proponuje tak dużo rozwiązań w tej dziedzinie – kilka naszych spółek pracuje pod potrzeby Zielonego Ładu. Mamy znakomitych partnerów w różnych zupełnie dziedzinach. Razem z nimi tworzymy urządzania, oprogramowania do sterowania, do monitorowania sieci energetycznych – Roman Szwed potwierdza jeszcze jedną szeroką drogę, którą Atende zamierza podążać w najbliższych latach.