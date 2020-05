Pandemia mnoży ważne pytania o cyfryzację. Odpowiedzi już wkrótce

Pandemia koronawirusa staje się katalizatorem i tak już szybko zachodzącej transformacji cyfrowej. Jak bardzo procesy cyfryzacyjne mogą przyspieszyć i z jakimi nowymi zjawiskami musimy się liczyć? Między innymi temu będzie poświęcona dyskusja „Cyfryzacja - czas przyspieszenia”, która 18 maja zostanie zorganizowana w ramach konferencji EEC Online. Na debatę zaprasza portal WNP.PL.

Rozmowy online

Im wyższe kompetencje ludzkie, tym łatwiej o właściwy wybór technologii i ich efektywne wykorzystanie. A rozwiązań budujących transformację cyfrową jest dziś wiele, poczynając od analizy big data i internetu rzeczy, poprzez uczenie maszynowe, chmurę obliczeniową, rozszerzoną rzeczywistość, blockchain i roboty, po być może w niedalekiej przyszłości komputery kwantowe.Pandemia koronawirusa pchnęła firmy, rządy i społeczeństwa w objęcia technologii cyfrowych. To dzięki nim możliwa jest dziś praca zdalna, zakupy bez wychodzenia z domu czy nawet konferencje i kongresy. Transformacja cyfrowa najwyraźniej przyspiesza. Ci, którzy ociągali się z wprowadzaniem zmian zostali do nich przez wirusa zmuszeni. Wygląda na to, że trzeba zapiąć pasy...Jak poradzić sobie z cyfrowymi wyzwaniami w czasie rosnącego jednocześnie kryzysu gospodarczego? Na jakich działaniach trzeba się skupić na poziomie biznesu, w co inwestować, na jakie inwestycje stawiać przy odmrażaniu gospodarki? Jak kształtować strategie i jak wykorzystać cyfryzację do szybkiego odrabiania strat? Co zrobić, by cyfryzacja nie pogłębiała i tak już dużych różnic w zamożności krajów, społeczeństw czy całych regionów świata? Jak przeciwdziałać problemom społecznym czasów transformacji cyfrowe? O tym wszystkim będziemy rozmawiać podczas konferencji EEC Online.W rozmowach podczas panelu „Cyfryzacja - czas przyspieszenia” udział wezmą m.in.: Radosław Cieślak, menedżer ds. rozwoju biznesu w firmie Autodesk, Jowita Michalska, prezes fundacji Digital University, Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund ASI oraz visiting fellow Uniwersytetu Oksfordzkiego i Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELaB na Uniwersytecie Warszawskim.EEC Online to wydarzenie, na które złożą się debaty poświęcone analizie i przyszłości gospodarki, dyskusje o nowej rzeczywistości i pomysły na wychodzenie z postpandemicznego kryzysu. Odbędzie się w dniach 18-20 maja br., w pierwotnym terminie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress). Organizację największej imprezy biznesowej Europy Centralnej w dotychczasowej formule, wraz z European Tech and Start-up Days, Grupa PTWP planuje w dniach 2-4 września 2020 roku.W programie trzydniowego majowego wydarzenia wypełnionego transmisjami live, prezentacjami, rozmowami i debatami online znajdujemy treści o kluczowym znaczeniu dla przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki. EEC Online odbywać się będzie poprzez stronę www.eecpoland.eu . Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem. Rejestracja wciąż trwa.