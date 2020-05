Pandemia może pomóc start-upom. Trzeba tylko "narobić hałasu"

Pandemia COVID-19 sprowokowała duże cięcia w marketingowych budżetach firm. Zaniedbanie komunikacji to jednak błąd, który osłabia firmę. W czasach kryzysu warto skupić się na wynajdowaniu pomysłów sprzyjających szybkiemu rozgłosowi - i to niskim kosztem, czemu dopomaga większe skupienie biznesu na zdalnej komunikacji i narzędziach cyfrowych. To tylko niektóre z wniosków z webinaru zorganizowanego w ramach Incredible Academy - przedsięwzięcia wspierającego start-upy, którego inicjatorem jest Sebastian Kulczyk.

- Na razie obserwujemy duży spadek wielu aktywności marketingowych, które do tej pory były oczywiste - powiedział Sebastian Hejnowski, współtwórca MSL, największej agencji PR w regionie CEE oraz start-upu Renters.pl, działającego w branży najmu krótkoterminowego.



Skoro ludzie dużo więcej przebywają w domu, to naturalne, że widać duży wzrost oglądalności mediów społecznościowych. Nie oznacza to jednak wcale, że automatycznie zyskali wszyscy działający w nich influencerzy. Są tacy, którzy mają dużo większe zasięgi i tacy, których biznes zupełnie się zatrzymał... Ci, którzy zajmowali się lifestylem i pokazywali, w jakiej są restauracji, hotelu, co akurat jedzą etc., obecnie nagle stracili oczywiście na popularności.



- Influencerzy są bardzo ważną gałęzią naszego biznesu i przekonywanie ich do naszych racji zawsze ma sens - podkreślił Hejnowski.



Czytaj także: Incredible Academy o finansowaniu start-upów. "Będzie trudniej"



Pandemia ukazała, że można dużo prościej, szybciej i skuteczniej komunikować się poprzez narzędzia cyfrowe.



- Konferencje wynikowe spółek, prezentacje produktów odbywają się nagle przez internet. Nawet do premier niektórych samochodów doszło w internecie - zamiast w salonie samochodowym w Genewie. I okazało się, że to działa! To coś, co zmienia rzeczywistość, bo staje się wygodne, w związku z czym podstawowy teraz trend to zwiększenie roli komunikacji cyfrowej i działania zdalnego - zwrócił uwagę Artur Adamowicz, ekspert ds. komunikacji z 20-letnim doświadczeniem na rynku mediów, konsultingu i kreowania wizerunku.



Podkreślił przy tym, że w czasie kryzysu nie powinno się rezygnować z dbałości o komunikację. Jego zdaniem jeśli można sobie wyobrazić ograniczenie wydatków marketingowych, choćby na reklamę czy inne płatne działania, to nie można rezygnować z komunikacji.



- Komunikacja jest potrzebna zawsze... Nie można z niej zrezygnować, tak jak nie można zrezygnować z wizerunku - stwierdził. - Czy stać nas na to, żebyśmy przestali kontrolować to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani, w jaki sposób się komunikujemy? Już samo to, że spółka jest obecna na rynku, już sprawia, że w jakiś sposób się komunikuje... Brak komunikacji również jest formą budowania wizerunku.



Czytaj również: Start-upy trafiły na wojnę. Akademia Kulczyka podpowiada, jak walczyć

Jego zdaniem każda firma powinna się zastanowić, czy stać ją, by oddać w obce ręce swój wizerunek. Tym bardziej w czasach kryzysu, gdy inwestorzy sprawdzają spółki o wiele bardziej wnikliwie niż wcześniej.- Chodzi o to, żeby przekonać do siebie otoczenie. Głupotą jest zawsze, na każdym etapie budowania start-upu, zaniedbywanie komunikacji - stwierdził Sebastian Hejnowski. - Ludzie nie uwierzą w nasz produkt, jeśli go nie poznają.Dlatego PR jest, według niego, niczym innym jak tłumaczeniem otoczeniu, co dana firma robi, po co i co to ma zmienić w "szerszej przestrzeni".- Trzeba się dobrze zastanowić, jak się chcemy sprzedać, kto ma o nas usłyszeć i po co - zastrzegł Sebastian Hejnowski. - Działania PR-owe za pośrednictwem specjalistów są dużo bardziej zorganizowane i dużo bardziej skuteczne. Jakbym miał wziąć pięć osób do mego start-upu na początek, to PR-owiec na pewno byłby jedną z tych osób...



- Przede wszystkim musimy zacząć od tego, czy mówimy o produkcie, czy o pomyśle - zaznaczył Artur Adamowicz, zwracając uwagę, że w przypadku start-upów często mamy do czynienia dopiero z pomysłem, który trzeba sprzedać - a w takiej sytuacji PR jest najważniejszy. Dodał, że firma powinna wiedzieć, jaki jest na nią pomysł, jaki jest jej cel i przewaga rynkowa. Trzeba najzwyczajniej umieć wskazać i podkreślić, czym się ona zajmuje i przekonać, że to coś ważnego i cennego.



- Bardzo często spółki zajmują się czymś, mają pomysł, ale nie potrafią o nim tak naprawdę opowiedzieć - ocenił Artur Adamowicz.

Wykorzystać temat COVID-19

Wsparcie w czasach pandemii

Z kolei Sebastian Hejnowski zwrócił uwagę na słabe komunikowanie się wielu start-upów poprzez ich własne strony internetowe. Jego zdaniem niejednokrotnie nie da się w prosty sposób zrozumieć, czym się tak naprawdę dana firma zajmuje... W jego opinii standardem powinien być „minutowy klip wideo mówiący, co dany start-up zmieni na świecie i dlaczego świat nie jest w stanie bez niego istnieć”.- To coś, co jest niezwykle trudne, ale właściwie możliwe dla każdej firmy, bo każda coś zmienia. I akurat czas COVID-19 jest idealny, by takie video dla siebie zrobić, bo kosztuje to jedną piątą ceny sprzed dwóch miesięcy - tłumaczy Hejnowski.Jego zdaniem, każdy musi się dziś też zastanowić, co będzie w sytuacji, gdy koronawirusowy kryzys potrwa 10 lat.- Są firmy, które mają w swej usłudze jakieś rozwiązania ku temu i są one dziś, jak na przykład Zoom, częściej używane - zauważył. - Media o tym bardzo chętnie piszą. Jeżeli wydamy dzisiaj cokolwiek z koronawirusem jako punktem zaczepienia, to na pewno znajdzie to bardzo szybki odbiór w mediach, będzie szeroko opisywane.Zaakcentował przy tym, że wszystkie wielkie start-upy, które wystartowały w ostatnich latach i osiągnęły sukcesy (jak Airbnb, Uber, Netflix) generalnie wypłynęły na fali PR-owych działań.- Nie finansowały wielkich kampanii reklamowych, tylko olbrzymie agencje PR-u, które na całym świecie opowiadały o tych biznesach. Mówiły dziennikarzom, mówiły społeczeństwu, dlaczego są akurat te firmy i ich pomysły są tak ważne - powiedział Sebastian Hejnowski.- Dzisiaj najefektywniejszym sposobem jest znalezienie dobrego pomysłu, który sprawi, że "narobimy hałasu". Stworzymy temat, który później umiejętnie wspomożemy, by się rozprzestrzenił poprzez social media i media. Najważniejszy jest po prostu pomysł i mądre wykonanie - podsumował Artur Adamowicz.Incredible Academy to cykl wirtualnych spotkań warsztatowych, podczas których laureaci programu Incredibles będą mieć możliwość uzyskania praktycznych wskazówek i konkretnych odpowiedzi, dotyczących priorytetowych obszarów prowadzenia biznesu w tym trudnym obecnie czasie.Dyskusje będą się koncentrować na zasygnalizowanych przez spółki zagadnieniach i problemach poszerzanych na kanwie zadawanych przez uczestników na bieżąco pytań. Do każdego tematu zapraszanych jest dwóch gości - ekspertów, a dyskusję prowadzi jeden lub dwóch moderatorów.Partnerem wydarzenia jest European Tech and Start-up Days (ETSD), czyli spotkanie twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców. ETSD stanowi przestrzeń integrującą środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami różnych branż, którzy są obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach - największym spotkaniu biznesu w centralnej Europie.Inicjatywa jest pochodną przedsięwzięcia Incredibles, czyli programu akceleracyjnego i mentoringowego dla start-upów, zainicjowanego w 2017 r. przez Sebastiana Kulczyka.Podczas trzech dotychczasowych edycji do programu napłynęło 740 zgłoszeń, organizatorzy podjęli współpracę z 80 mentorami oraz zorganizowali 270 godzin warsztatów.