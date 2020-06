Pandemia napędza digitalizację. Technologie decydują o być albo nie być

– Kryzys zmieni perspektywę myślenia o inwestowaniu. Nie pytamy już o opłacalność digitalizacji, lecz o to, czy nasze firmy są w stanie bez niej w nowych czasach funkcjonować. Skrócenie łańcuchów dostaw pobudzi rozwój projektów w branży procesowej w Europie. Technologie Przemysłu 4.0, np. cyfrowego bliźniaka, pozwalają na szybsze uruchomienie nowej produkcji – mówi Szymon Paprocki, dyrektor branży Process Automation, Siemens.

– Przed pandemią pojawiało się wciąż pytanie o zwrot z inwestycji: czy zainwestowane pieniądze w digitalizację nam się zwrócą? Ta kwestia oczywiście pozostaje dalej ważna, ale teraz, w trakcie pandemii, nie mówimy tylko o zwrocie z inwestycji, ale przede wszystkim o ciągłości biznesu. Kwestia tego, czy inwestycja nam się zwróci, ustępuje innemu pytaniu – czy uda nam się utrzymać ciągłość produkcji, czy uda nam się utrzymać na rynku? Dlatego musimy teraz zmienić perspektywę myślenia o inwestowaniu, zastąpić myślenie o tym, czy digitalizacja jest opłacalna, refleksją nad tym, czy nasze firmy są w stanie bez niej w nowych czasach funkcjonować.Czytaj także: Cyfryzacja biznesu to już nie teoria. Koronawirus przyniósł mocny impuls – Myślę, że doświadczyły tego nawet firmy spoza przemysłu – proszę spojrzeć na ogólnie zwiększone zapotrzebowanie na zdalne szkolenia, webinary czy telekonferencje i narzędzia potrzebne do ich realizacji. Podobnie jest w automatyzacji i produkcji. Już wcześniej mieliśmy możliwość zdalnego dostępu czy korzystania z wirtualnej rzeczywistości, ale dopiero teraz, w warunkach dystansu społecznego, okazuje się, że nie tylko chcemy i musimy z niej korzystać, ale także, że potrafimy to robić. Znane wcześniej rozwiązania nabierają teraz nowego znaczenia, bo stają się kluczowe dla utrzymania ciągłości ruchu.Potrzebne jest też szybsze szkolenie pracowników (aby jedni mogli zastępować drugich), modelowanie procesu i jego symulacja oraz serwis predykcyjny pomagający w zapobieganiu przestojom oraz planowaniu remontów. Myślę, że kluczowym aspektem z dziedziny digitalizacji będzie rozszerzona rzeczywistość (augmented reality, AR). Nie wszyscy specjaliści będą mogli być fizycznie obecni w fabryce, zatem niezbędne jest zapewnienie zdalnego dostępu osobom o kluczowych kompetencjach, tak, aby mogły one zdalnie zarządzać serwisem i akcjami konserwacyjnymi.Istotny jest też zdalny dostęp do dokumentacji całej instalacji, przy czym musi to być jedna baza zintegrowanego projektu dla całego przedsiębiorstwa. Stąd już bardzo blisko do tego, co w czwartej rewolucji przemysłowej nazywamy cyfrowym bliźniakiem, czyli odwzorowaniem naszej fabryki w świecie wirtualnym.– Jestem przekonany, że te doświadczenia, które zdobyliśmy i cały czas zdobywamy w sytuacji izolacji i dystansu społecznego, pozostaną z nami na zawsze. Wdrożone rozwiązanie, które jest dobre – a ja osobiście jestem przekonany, że rozwiązania będące elementem czwartej rewolucji przemysłowej były i są dobre – zostaje w firmie na stałe.Czytaj także: Digitalizacja w przemyśle. To się opłaca Dzięki pandemii (celowo używam tu sformułowania „dzięki”, a nie „przez”) wprowadziliśmy do firm nową jakość pracy zdalnej. Eksperci, chcąc zoptymalizować produkcję, nie muszą już fizycznie przychodzić do zakładu, gdzie znajduje się instalacja, ponosić kosztów czy poświęcać czasu na dojazd. Mogą swoją pracę równie skutecznie wykonać zdalnie. I jeżeli teraz się tego nauczą, pozostaną przy tym rozwiązaniu. Przedsiębiorcy z pewnością docenią zaobserwowane korzyści w postaci obniżenia kosztów konsultacji eksperckich, projektowania nowych instalacji (dzięki cyfrowemu bliźniakowi) czy też audytów i przeglądów instalacji.– Jest wiele powodów, dla których pieniądze na inwestycje w branże procesowe znajdą się – bo znaleźć się muszą. Jak wspominałem wcześniej, mamy tu do czynienia z infrastrukturą krytyczną, bez której społeczeństwa nie są w stanie funkcjonować. Istnieją też oczywiście programy wsparcia rządowego czy dotacji europejskich dla gospodarki. Jestem przekonany, że duża część tych środków zostanie przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę – zaopatrzenie w wodę, energetykę, ale też projekty proekologiczne, które wspierają przemysł ciężki.Jednocześnie trzeba podkreślić, że branża wykazała stosunkowo małą podatność na wpływy zmiennej sytuacji gospodarczej. W wielu przypadkach nie zmieniła się liczba zamówień, a niektóre firmy miały w tym czasie wręcz możliwość poszerzenia swojej działalności poprzez wprowadzanie nowych produktów lub zintensyfikowanie istniejącej produkcji ze względu na zwiększenie popytu. Mam tu na myśli przede wszystkim rynki chemiczne i farmaceutyczne, które notują obecnie zwiększenie obrotów.Tutaj inwestycje mogą być tak duże, że kluczowym pytaniem nie będzie koszt, a czas uruchomienia produkcji. W ten sposób wracamy do omówionych wcześniej zagadnień, takich jak zintegrowane projektowanie, cyfrowy bliźniak, możliwość symulacji przed wybudowaniem fabryki. Cyfrowy bliźniak pozwala na wirtualne uruchomienie produkcji, zanim jeszcze powstaną rurociągi i cała aparatura kontrolno-pomiarowa. W ten sposób możemy dokonać zmian na etapie projektu, w związku z czym oszczędzamy środki i czas.Ryzyko przerwania łańcucha dostaw w przypadku odległych rynków jest tak duże, że część przedsiębiorców będzie chciała się od niego uniezależnić. Na pewno pobudzi to rozwój i podniesie liczbę projektów w branży procesowej w Europie. Technologia cyfrowego bliźniaka pozwala tu na szybsze uruchomienie produkcji, jak również łatwiejsze przeniesienie całej fabryki z jednego miejsca do drugiego i szkolenie nowej obsługi instalacji oraz korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw digitalizacji, o których rozmawialiśmy wcześniej.