Pandemia napędza wyłudzanie danych i pieniędzy. Ataki widać wszędzie

Choć phishing już kolejny rok z rzędu okazał się najczęstszym sposobem ataku, to 2020 rok przyniósł wiele nowych przykładów jego stosowania, wynikających bezpośrednio z pandemicznej rzeczywistości. Pod szczególnie mocnym obstrzałem znalazły się sektor finansowy oraz zdrowotny, gdzie popularny był także ransomware. Z kolei w przemysł uderzał głównie cryptomining, czyli kradzież mocy obliczeniowych pod wykopywanie kryptowalut.

Opublikowaliśmy nowy raport @CERT_OPL. W 2020 r. najpopularniejszym #phishing był ten, związany z usługami firm kurierskich. Nowością SMS-y z żądaniem dodatkowej opłaty za dezynfekcję przesyłki. Nasza #CyberTarcza uchroniła ponad 3,5 mln internautów

Dla bezpieczeństwa internautów kluczowy pozostaje czas reakcji zespołów bezpieczeństwa. Do działań phishingowych wykorzystywane są często domeny, które istnieją krócej niż dobę, nieraz zaledwie kilka godzin. By udaremnić ataki, niezbędna jest blokada takiej domeny w zaledwie kilkadziesiąt minut od jej rejestracji.Kolejnym sposobem wyłudzania danych były aplikacje zawierające złośliwe oprogramowanie. W 2020 roku na telefony Polaków trafiały SMS-y podszywające się pod kilka czołowych banków, sklepy czy firmy kurierskie z linkami do rzekomych nowych wersji aplikacji. Instalacja takiej aplikacji groziła pobraniem na telefon czy tablet złośliwego oprogramowania - np. trojana Cerberus, wyspecjalizowanego w wykradaniu danych logowania do bankowości elektronicznej.Według statystyk CERT Orange Polska, złośliwe oprogramowanie było po phishingu drugim najczęstszym zagrożeniem w sieci w ub. r.; jego udział wśród wszystkich incydentów odnotowanych w sieci operatora wzrósł najbardziej – z 11 proc. w 2019 roku do niemal 25 proc. w 2020.- Phishing, w tym wyłudzenia danych do kart płatniczych poprzez social media i komunikatory, zdecydowanie dominował wśród zagrożeń, które obserwowaliśmy w 2020 roku. Również złośliwe oprogramowanie (malware), w porównaniu z 2019 rokiem, stanowiło pokaźny procent wszystkich zagrożeń. W analizie incydentów i zasilaniu naszej CyberTarczy znaczącą pozycją są także mobilne bankery, agresywne kampanie Emoteta - wygaszonego przez Europol na początku tego roku, kradzież danych czy ransomware - mówi Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska.I wskazuje, że dbałość o bezpieczeństwo warto zacząć od siebie.- Chrońmy dane naszych kart płatniczych i potwierdzajmy podejrzane prośby czy linki od znajomych w bezpośredniej rozmowie. Omijajmy też serwisy obiecujące duże zarobki w krótkim czasie. Na stronach cert.orange.pl i na Twitterze cały czas informujemy o aktualnych podatnościach i zagrożeniach - przestrzega ekspert.Na podobnym poziomie jak w ubiegłych latach utrzymuje się zagrożenie atakami DDoS (czyli - w skrócie - atak na system komputerowy lub usługę sieciową, by zablokować ich pracę wskutek zajęcia wolnych zasobów; źródłem owej agresji jest jednocześnie wiele komputerów), które stanowiły około 20 proc. wszystkich incydentów obsłużonych przez CERT Orange Polska. Są one coraz krótsze - większość trwała mniej niż 10 minut - ich moc jest za to coraz większa. Ich celem są m.in. indywidualni użytkownicy - często gracze online, których w ten sposób próbuje się wyeliminować z sieciowych rozgrywek.Najsilniejszy atak zarejestrowany w sieci Orange Polska w 2020 roku miał moc 303 Gb/s. Ten rekord już został pobity w marcu tego roku, dwoma atakami o sile powyżej 400 Gb/s. Wszystkie odparto na poziomie infrastruktury operatora, czyli nie dotarły do użytkowników.2020 rok przyniósł wiele wyzwań związanych z bezpieczeństwem także firmom, zwłaszcza tym, które przenosiły pracowników z biur na pracę zdalną.- Od początku ubiegłego roku powodzeniem cieszą się nasze usługi związane z bezpieczeństwem sieciowym i bezpieczną zdalną pracą (Orange Network Security, Zarządzany UTM, Cisco DUO). Podobnie jest z usługami zabezpieczającymi firmy przed atakami DDoS. Dziś tego rodzaju skuteczny atak na infrastrukturę VPN oznacza w wielu przypadkach praktycznie zablokowanie ciągłości działania firmy i uniemożliwia pracę zdalną. Już ponad 1000 dużych firm i instytucji korzysta ze specjalistycznych usług cyberbezpieczeństwa Orange Polska opartych na całodobowym SOC (Security Operations Center). Ich liczba podwoiła się w 2020 roku - mówi Krzysztof Białek, dyrektor marketingu i rozwoju produktów cyberbezpieczeństwa w Orange.Frma Cisco opublikowała dane na temat cyberzagrozeń, pochodzące z dostarczanej przez nią platformy cyberbezpieczeństwa Umbrella. Analizując zapytania DNS wysyłane do podejrzanych domen oraz tych zainfekowanych konkretnymi wirusami w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku, eksperci Cisco przejrzeli trendy związane z cyberzagrożeniami. Na tej podstawie wyróżnili te, z którymi organizacje mogą zetknąć się najczęściej.Według danych Cisco Umbrella, w 86 proc. organizacji przynajmniej jeden użytkownik próbował połączyć się z witryną phishingową, prawdopodobnie poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości. Ponadto w 70 proc. organizacji znaleźli się użytkownicy, którym prezentowano złośliwe reklamy w przeglądarce. Co więcej: 51 proc. firm spotkało się z aktywnością związaną z ransomware a 48 proc. organizacji wykryło złośliwe oprogramowanie wykradające informacje.Najwięcej ruchu DNS spośród wszystkich kategorii cyberzagrożeń generował cryptomining. Podczas gdy ta forma ataków pozostaje często preferowana przez cyberprzestępców w celu "pozyskiwania" niewielkich dochodów, jest ona stosunkowo łatwa do odnotowania po stronie DNS, ponieważ regularnie "pinguje" serwery, prosząc o więcej mocy obliczeniowej. Ich częstotliwość w dużej mierze pokrywa się z wahaniami wartości popularnych kryptowalut.Z kolei liczba aktywności DNS związanych z phishingiem utrzymywała się według Cisco na dość stabilnym poziomie przez cały rok - z wyjątkiem grudnia, w którym odnotowano 52-procentowy wzrost w okresie świątecznym. Jeśli chodzi o liczbę punktów końcowych odwiedzających strony phishingowe, znaczący przyrost nastąpił w sierpniu i wrześniu. Ma to związek m.in. z bardzo dużą kampanią phishingową pomiędzy lipcem a wrześniem.Podobnie jak w przypadku cryptominingu, trojany rozpoczęły rok bardzo mocno. Niezwykle wysoka liczba punktów końcowych łączących się z witrynami trojanów była w dużej mierze spowodowana przez Ursnif/Gozi oraz IcedID – dwa groźne wirusy znane z tego, że współpracują ze sobą w celu rozprzestrzeniania ransomware. Tylko te dwa szkodliwe programy stanowiły 82 proc. trojanów zaobserwowanych na punktach końcowych w styczniu. Ponadprzeciętne wyniki ze stycznia były prawdopodobnie związane z kampanią świąteczną prowadzoną przez atakujących; wraz z upływem roku spadły one i ustabilizowały się.Pod koniec lipca 2020 roku przebudził się natomiast Emotet, jeden z groźniejszych trojanów ostatnich lat, skutkując ogromnym ruchem, który narastał przez cały wrzesień. Tylko to zagrożenie jest odpowiedzialne za duży wzrost aktywności DNS od sierpnia do września. W sumie zetknęło się z nim 45 proc. organizacji.Przez większą część 2020 roku, zgodnie z danymi Cisco, dominowały dwa kluczowe zagrożenia typu ransomware - jedno pod względem zasięgu, drugie - pod względem głębokości działania. Dla porządku przypomnijmy, że pod terminem ransomware kryje się oprogramowanie uniemożliwiające dostęp do systemu komputerowego lub odczyt danych - w celu okupu za odblokowanie pierwotnej możliwości korzystania z nich.Począwszy od kwietnia, liczba komputerów zaatakowanych przez Sodinokibi (znany jako REvil) znacznie wzrosła - i rosła aż do jesieni. Wzrost ten był tak znaczący, że 46 procent organizacji zetknęło się z tym zagrożeniem.We wrześniu ogólna liczba zapytań dotyczących tej konkretnej grupy ransomware powiększyła się pięciokrotnie w porównaniu z sierpniem, co prawdopodobnie wskazywało na to, że ładunek ransomware był aktywowany na wielu zaatakowanych systemach.To jednak nadal kropla w morzu - w porównaniu z aktywnością wirusa Ryuk, który jest w dużej mierze odpowiedzialny za listopadowo-grudniowy skok aktywności. Była ona tak wysoka, że wpłynęła na ogólną aktywność w pozostałej części roku. Jednak liczba punktów końcowych łączących się z domenami powiązanymi z Ryukiem pozostawała stosunkowo niewielka i stała przez cały rok, wykazując jedynie niewielki wzrost przed gwałtownym wzrostem aktywności zapytań. Podsumowując: Sodinokibi atakuje dużą liczbę punktów końcowych, żądając mniejszego okupu. Ryuk atakuje znacznie mniej systemów, żądając znacznie większego okupu.Znajomość dominujących trendów w krajobrazie zagrożeń pozwala być lepiej przygotowanym do lokowania zasobów bezpieczeństwa tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, jednak istotne jest także to, że różne branże są w różnym stopniu narażone na pewne typy zagrożeń. Na przykład: w branży usług finansowych można zaobserwować większą aktywność złodziei informacji, gdy sektor produkcji może być bardziej narażony na oprogramowanie ransomware.Zdecydowana większość złośliwego ruchu DNS w sektorze technologicznym - branżą związaną z rozwojem i/lub dystrybucją produktów i usług IT - może być przypisana do dwóch kategorii: cryptomining i phishing. Tylko te dwie kategorie odpowiadały za 70 proc. złośliwego ruchu w organizacjach z tego sektora.Nic dziwnego, że w IT odntowano znacznie więcej ruchu związanego z cryptominingiem niż w jakiejkolwiek innej branży. Chociaż znaczną część tej aktywności można przypisać cyberprzestępcom, możliwe jest również, że większa wiedza na temat kryptowalut może skłonić pracowników tej branży do prób zainstalowania koparek kryptowalut na swoich komputerach firmowych, powodując blokady DNS w ramach Cisco Umbrella (z powodu naruszenia polityki firmy).Co ciekawe: sektor technologii odnotował drugi najwyższy poziom ruchu związanego z ransomware, głównie za sprawą ataków z wykorzystaniem Sodinokibi i Ryuk. Jednak niezwykle wysoki udział cryptominingu obniżył ogólny odsetek, który wyniósł 6 procent. Aktywność trojanów była również wysoka, biorąc pod uwagę, że Emotet i Trickbot zostały wykorzystane do dystrybucji Ryuka.W sektorze usług finansowych to ataki phishingowe spowodowały najwyższy poziom złośliwego ruchu DNS. Eksperci Cisco, analizujący krajobraz zagrożeń, zaobserwowali o 60 proc. więcej przypadków ataków tego typu niż np. w szkolnictwie wyższym.- Jeśli idzie o instytucje finansowe, to mamy zalew różnego rodzaju ataków z wielu różnych wektorów - mówi Łukasz Bromirski, menedżer ds. produktów inżynieryjnych w Cisco Security Business Group.Możliwe, że sektor ten jest celem ataków phishingowych częściej niż inne po prostu ze względu na bliskość celu końcowego wielu cyberprzestępców, jakim są pieniądze. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że w sektorze usług finansowych zaobserwowano więcej zagrożeń polegających na kradzieży informacji niż w jakiejkolwiek innej branży.W branży ochrony zdrowia zaobserwowano więcej trojanów niż w jakimkolwiek innym sektorze, ale także większą niż gdzie indziej liczbę wirusów typu dropper, czyli tych służących do instalowania złośliwego kodu na komputerach ofiar.Większość aktywności opartych na trojanach można przypisać Emotetowi, ponieważ organizacje opieki zdrowotnej zostały mocno dotknięte przez to zagrożenie w 2020 roku. Prawie siedem na dziesięć trojanów zaobserwowanych w sektorze opieki zdrowotnej to właśnie Emotet. Dodając do tego bliskiego kuzyna Emoteta - Trickbota - otrzymujemy 83 proc. całego ruchu związanego z trojanami...Dodatkowo swoją obecność zaznaczyły także ataki ransomware. Szczególnie aktywny był Ryuk - bez wątpienia w związku z dużą aktywnością Emoteta. Sektor ten znalazł się na drugim miejscu pod względem ruchu związanego z ransomware.Podobnie jak w branży IT, aktywność w dziedzinie cryptominingu była również wysoka w sektorze produkcyjnym. Odnotowano tu mniej więcej połowę aktywności zaobserwowanej w sektorze technologicznym, ale w produkcji było prawie trzy razy więcej punktów końcowych zaangażowanych w cryptomining. Według Cisco większa liczba maszyn, skutkująca mniejszą aktywnością DNS, prowadzi do wniosku, że te punkty końcowe miały mniejsze moce obliczeniowe w porównaniu do tych z sektora technologicznego.Możliwe, że zaatakowane maszyny były zaangażowane w sam proces produkcji, nawet związany z obszarem Internetu Rzeczy. W takich przypadkach cryptomining byłby prawdopodobnie wolniejszy, ale nadal mógłby wpływać na szybkość produkcji.Okazuje się, że sektor produkcyjny jest również najbardziej narażony na ransomware. W branży tej odnotowano prawie tyle samo ataków związanych z ransomware, co w dwóch najbliższych branżach łącznie (technologie i ochrona zdrowia). Może to być wyraźnym sygnałem, że branża ta jest regularnie obierana za cel cyberprzestępców - prawdopodobnie ze względu na polowanie na dużych graczy i potencjalną zapłatę, jaką mogą otrzymać atakujący.Pandemia COVID-19 spowodowała zamknięcie kampusów na całym świecie, przejście na tryb zdalny i hybrydowy. Ponieważ zajęcia odbywały się online, wiele szkodliwych działań, które zostałyby zablokowane w uczelnianej infrastrukturze IT, pojawiło się w sieciach domowych studentów. Spowodowało to spadek aktywności cyberprzestępców w tym sektorze w wielu kategoriach począwszy od marca, a także znacznie niższe ogólne liczby w 2020 roku niż w latach poprzednich.Nie oznacza to, że ich aktywność spadła gwałtownie, ponieważ niektóre działania wymagające dostępu do zasobów kampusu odnotowały swój udział w aktywności DNS. Na przykład, działania phishingowe zdołały uplasować szkolnictwo wyższe na drugim miejscu w zestawieniu branżowym.Firmy zajmujące się wydobywaniem kryptowalut również często celują w sektor szkolnictwa wyższego, próbując wyłudzić zasoby komputerowe lub okazyjny dostęp do przetwarzania w chmurze studentów, aby uruchomić swoje koparki.Spośród wszystkich analizowanych przez Cisco branż, sektor rządowy wydaje się być najbardziej równomiernie obłożony pod względem głównych kategorii ataków – phishingu, cryptominingu, ransomware i trojanów. W administracji publicznej zaobserwowano także dość równomierny rozkład dla każdej z tych kategorii, patrząc z miesiąca na miesiąc.Jedynym wyjątkiem od tego trendu był cryptomining, który odnotował niskie liczby w pierwszych trzech kwartałach roku, by w październiku skoczyć w górę, gdy wartości kryptowalut osiągnęły najwyższy poziom w 2020 roku i kontynuowały wzrost. Ale liczby miesiąc do miesiąca nie ulegały wahaniom w ostatnim kwartale roku, pozostając w większości na tym samym wysokim poziomie w każdym miesiącu.