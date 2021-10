Pandemia odczarowała cyfryzację. Polski biznes szybko się uczy

- Są menedżerowie, którzy podchodzą w sposób tradycyjny do biznesu. Wolą się opierać na swoim doświadczeniu, na intuicji, na tym, co działało w przeszłości. I to jest w pewnym sensie bariera dla innowacji, dla analityki, dla zautomatyzowanych procesów decyzyjnych. Pandemia spowodowała jednak konieczność przetestowania i spróbowania wielu nowych rzeczy - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Michał Pieprzny, szef polskiego oddziału SAS Institute.

Michał Pieprzny wskazuje, że firmy są coraz lepiej przygotowane do zbierania danych w sposób uporządkowany, systematyczny oraz zintegrowany. Wcześniej wiele danych i informacji było w osobnych systemach, osobnych bazach.



Zdaniem Michała Pieprznego na konkurencyjność firm mocno będą wpływać sztuczna inteligencja i analityka.

Pandemia, jak podkreśla przedstawiciel SAS Institute, podniosła świadomość – firmy będą intensywniej szukały sposobów, jak efektywnie wykorzystywać potencjał tkwiący w danych.

Od cyfryzacji nie ma odwrotu