Pandemia spotęgowała inwestycje w medtechy

Pandemia spotęgowała inwestycje w startupy pracujące nad rozwojem ochrony zdrowia – powiedział prezes PFR Ventures, Maciej Ćwikiewicz. Zaznaczył też, że spadające wyceny spółek, mogą zachęcać inwestorów.

Prezes wskazał, że po ustąpieniu pierwszej fali pandemii, wartość inwestycji funduszy w polskie firmy wzrosła. "W trzecim kwartale br., przez polski rynek Venture Capital, przepłynęło 707 mln zł. To łączna suma kapitału, jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime, innowacyjne przedsiębiorstwa" - powiedział. Pokreślił, że to zdecydowane odbicie po drugim kwartale, gdy wartość inwestycji funduszy wyniosła 169 mln zł.

Wskazał również, że w ostatnich miesiącach może spadać zainteresowanie inwestycjami w tzw. tradycyjne, duże przedsiębiorstwa z zapleczem produkcyjnym. "Fundusze VC poszukują przede wszystkim spółek, które wyróżniają się innowacyjnością i są łatwo skalowalne. Zazwyczaj, to finansowanie dociera do firm znajdujących się na wczesnej fazie rozwoju" - wyjaśnia Ćwikiewicz.

Jak podkreślił - znacząco wzrosły inwestycje w start-upy związane ze sprzedażą online, a przede wszystkim w innowacyjne firmy związane z ochroną, diagnostyką zdrowia i badaniami.

Powiedział, że do grona najlepszych polskich start-upów i potencjalnych jednorożców (spółek, których wycena przekracza 1 mld USD) należy m.in DocPlanner. To spółka, która stworzyła platformę internetową pozwalającą pacjentom na rejestrację u konkretnego lekarza niemal na całym świecie, a także sprawdzenie opinii innych pacjentów. Na inwestycje w ten polski start-up zdecydowały się m.in takie potęgi jak Goldman Sachs Private Capital Investing czy One Peak Partners.

Jak wynika z raportów PFR Ventures, jedną z największych transakcji przeprowadzonych w trzecim kwartale tego roku było finansowanie dla Infermedica. Spółka umożliwia internetową analizę zdrowia przy wykorzystaniu m.in. sztucznej inteligencji. Wrocławski start-up ostatnio pochwalił się współpracą z Microsoftem, a we wspomnianej transakcji otrzymał wsparcie m.in. z EBOiR. W trzecim kwartale br. fundusze VC zainwestowały w tę spółkę ok. 40 mln zł.

Mniej, bo ok. 16,5 mln zł, pozyskał w tym czasie start-up HomeDoctor - firma telemedyczna oferująca kontakt z lekarzem, który "zjawi się we wskazanym miejscu nawet w 60 minut od wezwania". Natomiast milion złotych pozyskało WellBee, które oferuje psychoterapię on-line.

Prezes PFR Ventures zaznaczył, że inwestycje w startupy utrzymują się na wysokim poziomie nie tylko dzięki niższym wycenom spółek. Wpływ miała również zmiana przepisów, które od teraz umożliwiają odbywanie walnych zgromadzeń zdalnie, czy podejmowania ważnych strategicznie decyzji online. "Od strony formalno - prawnej rynek VC potrzebował ok. 2-3 miesięcy, żeby zreorganizować swoją działalność i powrócić do inwestowania" - wyjaśnił.

Pytany o to, jakie będą efekty tych zwiększonych inwestycji, Ćwikiewicz powiedział, że firmy, które dostaną zastrzyk kapitału, mogą znacząco przyśpieszyć swój rozwój, co powinno się przełożyć na wzrost innowacyjności polskiej medycyny. Zaznaczył jednak, że nie wszystkie medtechy skazane są na sukces, bo nawet w czasach dobrej koniunktury na 10 startupów przeżywa mniej niż połowa.