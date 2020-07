Pandemia zwiększyła wiedzę o cyberbezpieczeństwie

W czasie pandemii 72 proc. pracowników zmuszonych do przejścia na pracę zdalną zwiększyło swoją wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę Trend Micro, w której pytania zadano ponad 13 tys. osób z 27 krajów.

Jednocześnie pracownicy deklarujący wzrost wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa stwierdzili, że nie jest dla nich problemem naruszanie reguł bezpiecznego korzystania z usług teleinformatycznych, jeśli przekłada się to na korzyści z np. szybszego wykonywania zadań w pracy.

85 proc. respondentów przyznaje, że instrukcje dotyczące bezpieczeństwa wydawane przez kierownictwo traktuje poważnie. 81 proc. natomiast zgadza się z twierdzeniem, że bezpieczeństwo teleinformatyczne to sprawa, za którą również pracownicy są odpowiedzialni. Wreszcie - 64 proc. badanych stwierdziło, że zgadza się ze stwierdzeniem iż korzystanie z prywatnych aplikacji na urządzeniach służbowych stwarza ryzyko dla cyberbezpieczeństwa w pracy.

Wiceprezes Trend Micro ds. badań nad bezpieczeństwem Rik Ferguson ocenił, że "to naprawdę pocieszające - widzieć tyle osób, które poważnie traktują porady zespołów informatycznych w swoich firmach. Jednocześnie w takiej chwili dziwi postawa 15 proc. pozostałych, którzy podchodzą do tego inaczej" - powiedział Ferguson odnosząc się do wyników ankiety.

- Jednocześnie ci sami ludzie przyjmują swoją rolę w łańcuchu bezpieczeństwa w ramach organizacji, której są częścią. Omawiane problemy przekładają się na świadomość i konkretne zachowania - dodał. - Żeby to wzmocnić, firmy i organizacje muszą brać pod uwagę wewnętrzną różnorodność i dostosowywać treści szkoleniowe do konkretnych grup pracowników - poradził ekspert.

Firma Trend Micro ocenia, że "nigdy nie było lepszego czasu" dla osób kierujących działami bezpieczeństwa informacji, aby wzmocnić postawy korzystne dla bezpieczeństwa w ramach struktur firmowych oraz zarządzić dodatkowe szkolenia. Epidemia koronawirusa przyniosła wzmożoną czujność wobec cyberzagrożeń, ale i przyczyniła się do wzrostu aktywności cyberprzestępców - ocenia serwis Computer Weekly, który cytuje raport Trend Micro na temat świadomości pracowników dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego pracy zdalnej.