Państwa UE muszą pilnie zdywersyfikować dostawców technologii 5G

Państwa członkowskie muszą podjąć pilne działania, żeby zdywersyfikować dostawców technologii 5G - powiedziała w piątek Komisja Europejska. Unia chce stopniowo wycofywać się z korzystania ze sprzętu Huawei w sieciach 5G.

Jak zapowiedziała w piątek Komisja Europejska, państwa członkowskie muszą zapewnić bezpieczeństwo sieci 5G m.in. przez rezygnację z korzystania z usług dostawców wysokiego ryzyka.

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku UE przyjęła porozumienie zakładające m.in., że operatorzy telekomunikacyjni będą zmniejszać swoje uzależnienie od sprzętu jednego dostawcy, w tym wypadku chińskiego koncernu Huawei.

Unia chce powoli wycofywać się z korzystania w sieciach 5G ze sprzętu Huawei. Działania przeciwko Huawei nasiliły się po naciskach ze strony USA - Waszyngton zarzuca firmie, że szpieguje na rzecz władz w Pekinie.

"Część działań została już podjęta, ale to wciąż za mało. Musimy zrobić więcej, żeby zmniejszyć zagrożenie uzależnienia się państw od jednego dostawcy, zwłaszcza jeśli mówimy tu o dostawcach wysokiego ryzyka" - powiedział agencji Reutera jeden z unijnych dyplomatów.

I tak Unia chce powoli wycofywać się z korzystania w sieciach 5G ze sprzętu Huawei. Wielka Brytania w ubiegłym tygodniu podjęła decyzję o rezygnacji z technologii dostarczanej przez koncern do 2027 r., podobne kroki podjęła na początku tego tygodnia Francja.

Działania przeciwko Huawei nasiliły się po naciskach ze strony Stanów Zjednoczonych; Waszyngton zarzuca firmie, że szpieguje na rzecz władz w Pekinie. Koncern konsekwentnie zaprzecza tym oskarżeniom.

Unijni urzędnicy zapewnili w piątek, że europejscy producenci, tacy jak np. Ericsson i Nokia, będą w stanie z powodzeniem przejąć zadania Huawei, a eliminacja koncernu z sieci nie powinna opóźnić wprowadzenia technologii 5G na terenie Wspólnoty.

"Jeśli spojrzeć na światowy rynek, wyraźnie widać że Nokia i Ericsson mają duże udziały w rynku jeśli chodzi o kontrakty na rozwój sieci 5G. Łącznie to może być nawet od 50 do 65 proc. udziałów. Oznacza to, że mogą zapewnić dostęp do technologii 5G nie tylko w Europie, ale i w dużej części świata" - powiedział Reutersowi jeden z urzędników.

Komisja Europejska zaapelowała również do 13 państw członkowskich o wdrożenie krajowego mechanizmu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Te mechanizmy powinny być stosowane w odniesieniu do inwestycji, które mogą mieć wpływ na łańcuch wartości 5G.

Jak przypomniała Komisja, zapewnienie odporności sieci 5G ma zasadnicze znaczenie dla społeczeństwa, ponieważ technologia ta będzie miała wpływ nie tylko na łączność cyfrową, ale również na sektory o kluczowym znaczeniu, takie jak energetyka, transport, bankowość i zdrowie, a także na systemy kontroli przemysłowej. Sieci 5G mają przesyłać informacje szczególnie chronione i wspierać systemy bezpieczeństwa, które będą się na tych sieciach opierać.