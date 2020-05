Państwowa agencja testuje zastosowanie nowych technologii w lotnictwie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wykorzystuje spowodowany epidemią kryzys w ruchu lotniczym do testowania nowych technologii. Jako przykład Agencja podała wykorzystanie drona do przewiezienia próbek do badań na obecność koronawirusa.

Pod koniec kwietnia bezzałogowy statek powietrzny lecąc w strefie kontrolowanej lotniska poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS), przewiózł pomiędzy dwoma szpitalami próbki do badań na obecność wirusa COVID-19 - podała PAŻP. Jak dodała agencja, ten historyczny lot odbył się w Warszawie.

"Chiński znak graficzny słowa kryzys oznacza też szansę. Tak właśnie potraktował PAŻP spowolnienie w swej działalności operacyjnej. Obecnie wszystkie siły przerzuciliśmy na testowanie innowacyjnych rozwiązań tworzonych dzięki unikalnej wiedzy naszych specjalistów od nowoczesnych technologii" - powiedział prezes Agencji Janusz Janiszewski. Wskazał np. praktyczne wykorzystanie dronów przez służby ratownicze.

Według Agencji, wykorzystanie dronów do transportu medycznego w czasie pandemii może nie tylko go przyspieszyć, ale również zoptymalizować łańcuchy dostaw ze szpitali do laboratoriów.

Jak przypomniała PAŻP, loty dronów mogą być bezpiecznie realizowane w przestrzeni kontrolowanej lotnisk dzięki systemowi PansaUTM - pierwszemu w Europie wdrożonemu operacyjnie systemowi do koordynacji operacji bezzałogowych statków powietrznych.

Dzięki PansaUTM kontrolerzy ruchu lotniczego otrzymują informację o planowanym locie drona i na podstawie informacji z systemów do zarządzania ruchem lotniczym sprawdzają, czy lot może być wykonany bezpiecznie, a następnie przekazują bezpośrednio do operatora drona zgodę na wykonanie operacji.

"PansaUTM umożliwia zaawansowaną koordynację lotu pomiędzy służbami Agencji a operatorami dronów, w tym zapewnia zobrazowanie lokalizacji drona w czasie rzeczywistym, dostarczając bardzo ważne informacje o podstawowych parametrach lotu. Dane te są pozyskiwane za pomocą dedykowanych nadajników i odbiorników" - wyjaśnił Filip Sosin, główny specjalista ds. UTM / U-Space, Kierownik Programu U-Space w PAŻP.

Agencja pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwią bezpieczną integrację lotnictwa załogowego z bezzałogowym i dzięki którym nawet w przestrzeni o dużym natężeniu ruchu załogowego, np. wokół lotnisk, drony będą mogły na szeroką skalę realizować szereg operacji wykonywanych dziś na ziemi.

Duża część realizowanych przez PAŻP prac wiąże się z przygotowaniem do budowy pierwszego inteligentnego lotniska w Polsce. Do czasu uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego Agencja wyda na inwestycje związane z tym przedsięwzięciem 286,75 mln złotych. W pierwszym etapie, który właśnie się rozpoczął zaprojektowana zostanie nowa przestrzeń powietrzna nad Polską.

W ramach przygotowań do CPK Agencja planuje uruchomić specjalny ośrodek w Poznaniu. Obiekt będzie wyposażony m.in. w system zdalnych wież (remote towers), który jako równoległy do konwencjonalnej wieży ruchu lotniczego będzie wykorzystywał zaawansowane technologicznie rozwiązania do transmisji obrazu i dźwięku. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie sprawowanie służby kontroli ruchu lotniczego na CPK, także bez konieczności fizycznej obecności kontrolera na lotnisku.

"Świat lotniczy po kryzysie nie będzie taki jak wcześniej. My będziemy gotowi, by sprostać wymaganiom nowej normalności i pod kątem efektywności oraz innowacyjności być w ścisłej europejskiej czołówce agencji żeglugi powietrznej" - ocenił prezes PAŻP.