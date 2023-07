Park maszynowy pomaga zwyciężać w walce z konkurencją

Firmy produkcyjne już wiedzą, że - obok ceny - to jakość produktu decyduje o przewadze konkurencyjnej. A to oznacza konieczność inwestycji w park maszynowy, który tę jakość pozwala osiągać.

Niemal 45 proc. małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) z sektora przemysłowego uważa, że wysoka jakość produktów daje przewagę nad konkurencją.

Obok jakości kolejnymi istotnymi kwestiami są: najniższe ceny (31,3 proc.) oraz wykwalifikowana kadra (25,7 proc.).

W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2021 r. spadło znaczenie terminowości, a wzrosło dobrych relacji z kontrahentami.

Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce, co drugi ankietowany (44,3 proc.) uważa, że przewagę konkurencyjną daje wysoka jakość produktów. Na drugim miejscu przedsiębiorcy z branży obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczej najczęściej wskazują na najniższe ceny - 31,3 proc. Z kolei co czwarty badany wymienia wykwalifikowany zespół pracowników oraz terminowość. Podobny odsetek respondentów uważa, że istotne są również dobre relacje z kontrahentami.

Inwestycje w maszyny i urządzenia pomagają budować przewagi rynkowe

- Zdobycie przewagi nad konkurencją wymaga pracy i zaangażowania. Przedsiębiorca w tym celu powinien skupić się m.in. na budowaniu dobrych relacji z kontrahentami czy tworzeniu profesjonalnego zespołu. Wiąże się to również z inwestycjami w maszyny i urządzenia, które zapewniają wysoką jakość produkcji i są dużo mniej energochłonne niż starsze sprzęty. To szczególnie ważne, ponieważ co druga firma przemysłowa z sektora MŚP uważa, że największym wyzwaniem w najbliższym czasie będą właśnie wysokie ceny energii - mówi Katarzyna Kaczmarek, prezes Siemens Financial Services w Polsce.

Według danych z raportu Siemens Financial Services "Financing Decarbonization: Manufacturing" opublikowanego w drugiej połowie 2021 roku, dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej swoich zakładów, przedstawiciele europejskiego sektora przemysłowego w perspektywie 5 lat mogliby zaoszczędzić ponad 40 miliardów dolarów.

- Gdyby dziś oszacować skalę takich oszczędności, kwoty z pewnością byłyby znacznie wyższe - dodaje Katarzyna Kaczmarek.

Wysoka jakość produktów decyduje dziś o konkurencyjności

Siemens Financial Services wskazuje, że w porównaniu do wcześniejszego badania wzrosła liczba przewag, które przedstawiciele ankietowanych branż uważają za kluczowe. W 2021 roku wskazywali trzy główne wyróżniki, a obecnie jest ich już aż sześć. Jest to wynik między innymi niepewności makroekonomicznej, która sprawia, że przedsiębiorcy aktywnie poszukują elementów, które pozwoliłyby im wyróżnić się na tle konkurencji i zwiększyć swoją przewagę rynkową.

- Aby wzmocnić swoją pozycję na rynku, przedsiębiorcy szukają często sposobów na redukcję kosztów. Najlepiej jednak, żeby nie oznaczało to rezygnacji z dobrej jakości produktu. Rozwiązaniem mogą być inwestycje w odpowiednie MiU - mówi Grzegorz Jarzębski, Country Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce

Badanie z przedstawicielami 300 małych i średnich firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research we wrześniu 2022 r. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy z branży obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczej z całej Polski, posiadający własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).