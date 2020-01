Park rozrywki Super Nintendo World z elektronicznymi opaskami i aplikacją

Park rozrywki Universal Studios Japan zostanie tego lata rozszerzony o lunapark Super Nintendo World. W strefie z interaktywnymi atrakcjami z gier goście otrzymają elektroniczne opaski, które wraz z aplikacją wykorzystają do wykonywania misji - podała agencja Bloomberga.

Umieszczony w Osace park będzie zachęcał gości do spełniania misji w realnym środowisku, a ich postępy śledzone będą za pomocą inteligentnej opaski Power Up Band i aplikacji na smartfony. Użytkownicy będą m.in. zbierać charakterystyczne monety odwiedzając kolejne atrakcje, a nawet uczestniczyć w walkach z bossami - poinformował operator parku należący do firmy NBCUniversal.

Podczas konferencji prasowej nie zdradzono jednak, jakie kolejki czy atrakcje będą dostępne na terenie Super Nintendo World. Miniaturowy lunapark ma być jednak tworzony we współpracy z twórcą gier Shigeru Miyamoto - współautorem wielu rozpoznawalnych serii firmy Nintendo, m.in. "Super Mario Bros", "Mario Kart", "The Legend of Zelda" czy "Donkey Kong".

Instalacja składać się ma z rozpoznawalnych miejsc z gier Nintendo, takich jak świat Mushroom Kingdom, zamek księżniczki Peach czy forteca żółwiopodobnego antagonisty Bowsera. Nadrzędnym zadaniem stawianym przed gośćmi będzie zaś odnalezienie Złotego Grzyba, ukradzionego przez Bowsera Juniora.

Atrakcje z Super Nintendo World trafić też mają do operatorów parków Uniwersal w Hollywood, Orlando i Singapurze, choć dokładne daty premier nie są znane.

Plan parku rozrywki z bohaterami Nintendo ogłosił w 2015 r. ówczesny prezes firmy Satoru Iwata, w ramach szerszego planu umieszczania rozpoznawalnych postaci spółki w projektach innych mediów. Obserwatorzy komentowali wtedy, że firma chce, podobnie jak Walt Disney Company, czerpać więcej zysków z posiadanej własności intelektualnej.

Od tego czasu hydraulik Mario i inne postaci z gier japońskiej firmy pojawiły się w paru grach na smartfony, lecz sprzedaż tytułów na produkowane przez firmę z Kyoto konsole pozostaje głównym źródłem dochodów koncernu.