Parlament Europejski wydał wytyczne ws. wykorzystywania AI m.in. w sektorze wojskowym

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) przegłosowała wytyczne ws. wykorzystywania technologii sztucznej inteligencji (AI) w sektorze wojskowym, zdrowia i sprawiedliwości. Zakładają one m.in. że technologia nie może zastąpić decyzji człowieka.

Zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez komisję JURI odnośnie wykorzystywania sztucznej inteligencji w sektorze militarnym, eurodeputowani zgodnie uznali, że stosowanie tej technologii w tzw. automatycznych systemach zbrojenia (ang. lethal autonomous weapon systems, LAWS) powinno być ostatecznością.

Wykorzystanie AI w systemach wojskowych powinno być poddane całkowitej kontroli ze strony człowieka, bo - jak podkreślili eurodeputowani - tylko ludzie mogą podejmować decyzje dotyczące "życia lub śmierci". Unijni politycy wezwali również do tego, żeby Unia Europejska przejęła, obok ONZ i społeczności międzynarodowej, wiodącą rolę w zakresie tworzenia globalnych ram prawnych odnośnie wykorzystywania AI w sektorze wojskowym.

Jeśli chodzi natomiast o coraz bardziej powszechne wykorzystywanie sztucznej technologii w usługach publicznych, zwłaszcza w systemie zdrowia i sprawiedliwości, JURI podkreśla, że technologia nie powinna zastąpić ludzkiego podejścia ani prowadzić do dyskryminacji. W sytuacji kiedy AI stosowana jest w systemie zdrowia publicznego np. podczas operacji z wykorzystaniem wsparcia maszyn, przy inteligentnych protezach czy diagnostyce, dane osobowe pacjenta powinny być bezwzględnie chronione, powinno się również przestrzegać zasady równego traktowania.

Posłowie podkreślili też, że w systemie sądownictwa, technologie AI są coraz częściej wykorzystywane, żeby przyspieszyć procedury lub ułatwić procedowanie. JURI podkreśla jednak konieczność wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń systemu tak, żeby służył on chronieniu interesu obywateli. Ponadto ludzie powinni być zawsze informowani jeśli decyzja ich dotycząca np. o przyznaniu wizy, została podjęta w oparciu o technologię oraz mieć zawsze prawo do kontaktu z urzędnikiem. Sztuczna inteligencja nigdy nie powinna zastąpić człowieka w wydawaniu wyroków, ostateczne decyzje sądu powinny być podejmowane przez ludzi, a także być weryfikowane przez człowieka.

Europosłowie ostrzegli również o ryzyku naruszania praw człowieka w związku z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem AI m.in. do inwigilacji mieszkańców, zarówno przez urzędy publiczne, jak i służby wojskowe. Komisja JURI wezwała też do wprowadzenia zakazu stosowania sztucznej inteligencji przez służby państwowe do monitorowania lub oceniania obywateli.

Komisja Europejska na początku przyszłego roku ma przedstawić propozycję unijnych przepisów o technologii AI. Parlament Europejski w tym roku powołał specjalną komisję ds. sztucznej inteligencji w epoce cyfrowej (AIDA).