Dwie trzecie pracodawców planuje powiększenie zespołów IT; częściej wzrost zatrudnienia planują firmy mikro i małe niż duże - przekazała w poniedziałek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W najbliższych miesiącach będą najczęściej poszukiwani pracownicy na stanowisko programisty.

Jak zwróciła uwagę w poniedziałkowej informacji PARP, pandemia wpłynęła w zróżnicowany sposób na firmy IT.

Mniejsze przedsiębiorstwa częściej odczuwały straty finansowe, problemem większych biznesów były natomiast trudności wynikające z modelu pracy zdalnej lub hybrydowej - "mimo generowania większych kosztów, okazała się być mniej efektywna".

Badania wykazały, że we wskazanym okresie zanotowano większy popyt innych branż na usługi i produkty IT.

Lockdown spowolnił rekrutację

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim przygotowała raport o branży IT w dobie pandemii. Badania dotyczyły analizy sytuacji pracodawców, przyszłych pracowników, kluczowych trendów w sektorze oraz zapotrzebowania na kompetencje.

Korzystny poziom zatrudnienia

Specjaliści. Ale jacy?

Eksperci wskazali też na rosnące zapotrzebowanie od 2020 r. na specjalistów: DevOps, Data scientist/Analityk danych oraz Product owner/Manager. DevOps to stanowiska, które łączy komunikację między zespołami programistów (Dev) i utrzymanie IT (Ops). Polega na stymulowaniu procesów automatyzacji oprogramowania, jego testowaniu i wdrażaniu przy jednoczesnym dbaniu o konfigurację serwerów i infrastrukturę - wyjaśniono.



Zaznaczono, że najpopularniejszą drogą do zatrudnienia w IT jest zdobycie wyższego wykształcenia.



- Kierunki informatyczne cały czas cieszą się ogromną popularnością. W roku akademickim 2018/2019 były one najpopularniejszym wyborem kandydatów w rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie - przekazano.



Wśród badanych studentów kierunków informatycznych popularne jest poszerzanie wiedzy w oparciu o samodzielne korzystanie ze źródeł internetowych (80 proc.) oraz książkowych (69 proc.).



Niemal połowa studentów deklaruje uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych online (50 proc.) lub stacjonarnych (45 proc.). Ponad 40 proc. studentów uczestniczy w meetupach, hackatonach i bootcampach.



Ponad połowa badanych studentów wiąże swoją przyszłość zawodową z firmami świadczącymi usługi informatyczne. Jedna trzecia chciałaby założyć własną firmę IT. Mniej popularnym planem jest praca w dziale informatycznym firmy z innej branży (26 proc.) oraz freelance (20 proc.).