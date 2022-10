PARP: na targach Gitex ponad 100 polskich firm z branż IT i nowych technologii

Ponad 100 polskich firm uczestniczy w odbywających się w Dubaju targach Gitex - corocznym wydarzeniu poświęconym technologii korporacyjnej i globalnej transformacji cyfrowej. Polska reprezentacja jest jedną z największych wśród wystawców.

W targach Gitex 2022 biorą udział m.in. przedstawiciele 15 dolnośląskich firm z branży IT i nowych technologii. Przedsiębiorcy przyjechali do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z misją gospodarczą zorganizowaną przez samorząd woj. dolnośląskiego. Kilkudniowa wizyta w Dubaju to część realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza".

Polskie firmy korzystają ze stoiska przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jak powiedziała PAP Anastazja Kaczmarek-Pękalska z PARP, na stoisku odbywają się spotkania z partnerami biznesowymi. "Polskie firmy to małe i średnie przedsiębiorstwa z branży IT i nowych technologii, wśród nich są zorganizowane delegacje firm z Dolnego Śląska i Wielkopolski" - powiedziała Kaczmarek-Pękalska.

To kolejna edycja targów Gitex, na której PARP przygotowała polskie stoisko. "Polskie firmy zawierają tu kontrakty i wracają na kolejne edycje tych targów. Przedsiębiorcy z naszego kraju myślą o tym, aby zakładać spółki w Dubaju. Polskie firmy mają renomę wśród dubajczyków, ponieważ charakteryzuje je dokładność i to, że kończą rozpoczęte tematy" - powiedziała Kaczmarek-Pękalska.

W misji gospodarczej zorganizowanej przez samorząd województwa dolnośląskiego uczestniczy m.in. Katarzyna Furmaniak, współwłaścicielka firmy Smart-De specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań IT dla firm.

"Jesteśmy wrocławskim star-upem specjalizującym się w rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości i rozwiązaniach sztucznej inteligencji" - powiedziała Furmaniak. Jednym z proponowanych przez firmę rozwiązań są stoły dotykowe, na których samorządy prezentują swoje tereny inwestycyjne na targach. "Naszym produktem jest też platforma do szkoleń w wirtualnej rzeczywistości i zdalnego serwisu dla przemysłu i uczelni wyższych" - wyjaśniła Furmaniak. Dodała, że tragi Gitex dla reprezentowanej przez nią firmę są bardzo interesujące. "Chcemy obserwować, w którą stronę zmierzają nowe technologie, a wirtualna rzeczywistość jest tutaj mocną stroną" - dodała.

Samodzielne stoisko na targach Gitex ma dolnośląska firma Soft Power, która opracowała program do nauczania programowania i obsługi baz danych dla szkół podstawowych i średnich. "Prowadzimy też m.in. jeden z największych na świecie projektów miejskich dotyczący rozwoju kompetencji cyfrowej wśród młodzieży - Wrocław Koduje 2.0, uczestniczy w nim ponad 100 wrocławskich szkół" - powiedział PAP Radosław Błasiak z Soft Power.

Firma w tym roku rozpoczęła ekspansję za granicę; opracowywane są wersje produktów w językach obcych. "Na razie skupiamy się na krajach Zatoki Perskiej - byliśmy już w zeszłym roku w Dubaju, a w tym roku w Arabii Saudyjskiej. Zaczynamy testować naszą platformę ze szkołami prywatnymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich" - powiedział Błasiak. Dodał, że w ramach dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza" firma będzie w listopadzie uczestniczyć w misji gospodarczej do Seulu.

Wartość realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza" to 6 mln zł; 85 proc. tej kwoty pochodzi ze środków unijnych. Pieniądze przeznaczane są na organizację i pokrycie kosztów udziału dolnośląskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach, konferencjach, misjach gospodarczych oraz kampaniach promocyjnych.

Targi Gitex 2022 to coroczne wydarzenie poświęcone technologii korporacyjnej i globalnej transformacji cyfrowej. Tegoroczna edycja targów zgromadziła ponad 5 tys. wystawców ze 170 krajów.

