PARP ogłosiła konkurs Poland Prize z budżetem 60 mln zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs „Programy Akceleracyjne - Poland Prize: oferta dla akceleratorów”. Wybrani operatorzy będą sprowadzać do Polski zagraniczne start-upy i pomagać im w nawiązaniu współpracy z partnerami biznesowymi. Budżet unijnego konkursu wynosi 60 mln zł, a minimalna wartość projektu złożonego przez operatora to 7 mln zł. Nabór wniosków od akceleratorów rozpocznie się 18 listopada i potrwa do 9 grudnia 2020 - poinformowała PARP.