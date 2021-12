Passus ma umowę wartą 16,7 mln zł

Passus, notowany na New Connect podmiot i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa sieci IT podpisał z podmiotem należącym do Skarbu Państwa umowę o wartości 16,7 mln złotych. Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące.