Passus przenosi się na główny parkiet GPW. Wniosek trafił do KNF

Passus złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego - podała informatyczna spółka w komunikacie. Emisja ma pozwolić firmie pozyskać środki na rozwój produktów własnych. Złożenie wniosku jest konsekwencją działań zarządu podjętych na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z lutego 2022 roku.

Akcjonariusze realizującej projekty IT spółki zdecydowali o emisji do 500 tys. akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważniło też zarząd do przeniesienia notowań akcji z NewConnect na rynek główny GPW – informuje Passus.

Spółka od 2018 r. notowana jest na NewConnect.

- Nasze portfolio produktowe budowaliśmy do tej pory, korzystając ze środków własnych. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel prawie 9 mln zł, z czego 4,7 mln zł na prace stricte rozwojowe. Widzimy jednak duży potencjał rynkowy dla oferowanych przez nas rozwiązań i modułów, chcielibyśmy więc przyspieszyć ich rozwój – komentuje cytowany w komunikacie prasowym prezes Tadeusz Dudek. - Dostosowanie ich do potrzeb szerokiego grona odbiorców pozwoli nam mocno zwiększyć zasięg komercjalizacji, głównie wśród dużych międzynarodowych organizacji – dodaje.

Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2018 roku. W skład grupy kapitałowej wchodzi Passus (APM/NPM, bezpieczeństwo IT), Chaos Gears (technologie chmurowe), AISecurity i WiseNet (cyberbezpieczeństwo, usługi doradztwa oraz profesjonalnego wsparcia). Rozwiązania pozwalają m.in. wcześnie wykryć i powiadomić o problemach związanych z wydajnością sieci i aplikacji oraz z zagrożeniami z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Produkty własne Passusa można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą jest System Sycope - gotowe do użycia programy sprzedawane w formie licencji. Druga grupa to aplikacje, biblioteki i komponenty wykorzystywane podczas realizacji projektów na indywidualne zamówienie klienta.