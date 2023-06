Paul McCartney: dzięki sztucznej inteligencji stworzyliśmy "ostatni" utwór Beatlesów z wokalem Johna Lennona

Przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji stworzyliśmy "ostatnią" piosenkę Beatlesów, udało nam się wyciągnąć ze starych nagrań wokal Johna Lennona, aby utwór był kompletny - poinformował we wtorek Paul McCartney, członek grupy The Beatles, kompozytor i piosenkarz w wywiadzie dla Radio 4 brytyjskiego nadawcy BBC.

Właśnie ukończyliśmy utwór i zostanie on wydany w tym roku - zapowiedział McCartney. Nie podał tytułu piosenki, jednak - jak twierdzi BBC - będzie to kompozycja Lennona z 1978 r. "Now And Then".

W 1995 r. utwór ten był rozpatrywany jako "piosenka zjednoczeniowa" Beatlesów, kiedy kompilowali oni album Anthology 1, na którym zawarto rzadkie nagrania zespołu. McCartney otrzymał demo "Now And Then" od wdowy po Lennonie Yoko Ono. Była to jedna z kilku piosenek nagranych na kasecie, opisanej jako "Dla Paula", jaką Lennon stworzył krótko przed swoją śmiercią w 1980 r. Dwa utwory zawarte na tej kasecie zostały wydane w 1995 i 1996 r. jako nowy materiał Beatlesów.

Zespół próbował także nagrać wówczas "Now And Then", ale sesja została szybko przerwana - opisuje BBC.

Reżyser Peter Jackson nakręcił w 2021 r. serial dokumentalny o grupie The Beatles pt. "Get Back". Podczas pracy nad filmem montażysta Emile de la Rey nauczył komputery rozpoznawać głosy członków zespołu i oddzielać je od dźwięków w tle oraz od instrumentów, aby wydobyć czysty dźwięk. Dzięki temu samemu procesowi McCartney zaśpiewał "duet" z Lennonem podczas swojej ostatniej trasy koncertowej.

Jackson "był w stanie wydobyć głos Johna z niewielkiej kasety" - powiedział McCartney w wywiadzie dla Radia 4.

Przyznał jednak, że niektóre zastosowania sztucznej inteligencji są dla niego powodem do niepokoju.

"Nie korzystam tak często z internetu, ale ludzie mówią mi: +Jest takie nagranie, w którym John śpiewa jedną z moich piosenek+, ale wiecie, to tylko sztuczna inteligencja" - skomentował muzyk.

"To trochę przerażające, ale i ekscytujące, bo to jest przyszłość. Po prostu musimy zobaczyć, dokąd to nas zaprowadzi" - dodał.