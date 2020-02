PayPal: 40 proc. walentynkowych prezentów kupowanych przez urządzenie mobilne

W tym roku 40 proc. konsumentów na świecie wybiera i kupuje prezent walentynkowy online, za pomocą urządzenia mobilnego, a wielu z nich rezygnuje z zakupów u globalnych marek na rzecz oryginalności i lokalnych wytwórców - wynika ze statystyk platformy PayPal.

Dane zebrane przez stowarzyszenie handlu detalicznego National Retail Federation pokazały, że w ubiegłym roku wydatki związane z Walentynkami tylko w Stanach Zjednoczonych wyniosły 20,7 mld dolarów.

Według PayPala, chęć personalizacji i posiadania czegoś oryginalnego prowadzi klientów do małych, lokalnych e-sklepów oferujących nieprzeciętne prezenty. Wśród spóźnialskich i zabieganych popularnością cieszą się natomiast prezenty cyfrowe.

Konsumenci zwracają również większą uwagę na kwestie etyczne czy ekologiczne. 80 proc. z nich uważa, że firmy powinny wspierać ochronę środowiska - wynika z danych amerykańskiej firmy analitycznej Nielsen. Ponadto dwie trzecie kupujących deklaruje, że woli wspierać lokalne firmy.

"Walentynki to idealna okazja by wybierając oryginalne prezenty wesprzeć małe i średnie e-sklepy. Jako że małe firmy zazwyczaj inwestują swoje zyski we własny biznes, zatrudniają pracowników z okolicy i zaopatrują się w danym regionie, to także działanie na rzecz lokalnej ekonomii" - podkreślił dyrektor zarządzający PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej Marcin Glogowski.