PE chce "sprawiedliwszego" opodatkowania gospodarki cyfrowej

Parlament Europejski w Strasburgu przyjął rezolucję, w której domaga się "sprawiedliwszego" opodatkowania gospodarki cyfrowej. Zdaniem europosłów, jeśli nie uda się uzyskać porozumienia na szczeblu międzynarodowym, UE powinna wprowadzić własne przepisy w tej kwestii.

Eurodeputowani w rezolucji wywierają nacisk na Unię Europejską, aby w pełni zaangażowała się w międzynarodowe wysiłki na rzecz opodatkowania gospodarki cyfrowej, a jednocześnie była przygotowana do działania na poziomie unijnym, jeśli nie uda się to na poziomie globalnym.

Europosłowie przyjęli w środę rezolucję 479 głosami za, przy 141 przeciw i 69 wstrzymujących się.

W rezolucji posłowie do Parlamentu Europejskiego wyrażają zaniepokojenie brakiem wspólnego podejścia na poziomie UE do toczących się negocjacji międzynarodowych i wzywają Komisję Europejską oraz państwa członkowskie do uzgodnienia wspólnego i ambitnego stanowiska UE. Parlament popiera zobowiązanie przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen do zaproponowania rozwiązania jedynie dla Unii w przypadku, gdyby do końca 2020 roku nie doszło do porozumienia międzynarodowego.

Posłowie wyrażają przekonanie, że na szczeblu międzynarodowym stanowisko UE powinno zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku, w szczególności poprzez zapewnienie jednakowych warunków działania dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Domagają się, aby firmy płaciły uczciwą część podatków wszędzie tam, gdzie ma miejsce faktyczna działalność gospodarcza, a dochody z podatków były "sprawiedliwie rozdzielane między wszystkie państwa członkowskie".

W latach 2018-2019 UE była bliska przyjęcia własnego zestawu zasad (przepisów dotyczących podatku od usług cyfrowych), jednak nie udało się uzyskać jednomyślności wśród krajów członkowskich w ramach Rady Unii Europejskiej.