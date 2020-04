PE ostrzega mieszkańców Unii przed oszustwami dot. Covid-19

Parlament Europejski potępił organizacje i osoby prywatne wykorzystujące kryzys związany z Covid-19 do szerzenia dezinformacji. Z okazji przypadającego w czwartek Międzynarodowego Dnia Fact-Checkingu PE zaapelował do mieszkańców Unii, by byli wyczuleni na próby manipulacji.

Jak podkreślił w czwartek Parlament Europejski, zagrożenie koronawirusem doprowadziło do rozprzestrzeniania się fałszywych wiadomości i dezinformacji, które utrudniają wysiłki na rzecz powstrzymania pandemii i stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia obywateli, ale także dla demokracji.

"Podczas gdy wielu ludzi walczy dzień i noc, aby ratować życie zarażonych koronawirusem, organizacje zdrowotne i osoby zajmujące się sprawdzaniem faktów odkryły inną ciemną stronę pandemii: istnieją organizacje i osoby prywatne wykorzystujące kryzys do politycznych lub handlowych manipulacji zamiast wspierać tych, którzy z nim walczą" - oświadczyli europosłowie.

Według raportu grupy ds. przeciwdziałania dezinformacji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), niektóre fałszywe twierdzenia pochodzą od podmiotów bliskich amerykańskiej tzw. alt-prawicy, także z Chin i Rosji. Jak podkreśliły służby, cel tych środowisk ma charakter polityczny i wiąże się z podważaniem znaczenia Unii Europejskiej lub doprowadzeniem do zmian politycznych. Najczęściej powielanym twierdzeniem jest to, że Unia jest bezradna w obliczu pandemii i nie jest w stanie skutecznie ochronić swoich obywateli, państwa członkowskie zaś są pozostawione same sobie.

"Te fałszywe zarzuty są łatwe do zweryfikowania. UE ma owszem ograniczone kompetencje w kwestiach zdrowotnych, ale państwa członkowskie i Unia jako całość szukają rozwiązań, które pomogą ofiarom kryzysu" - powiedział wiceprzewodniczący PE, austriacki europoseł z grupy EPL Othmar Karas.

Przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej dodał, że świetnym przykładem międzyunijnej współpracy może być to, że niemieckie pielęgniarki i lekarze opiekują się pacjentami Covid-19 przylatującymi z Włoch lub Francji, Czechy wysłały 10 tys. kombinezonów ochronnych do Włoch i Hiszpanii, a Austria i Francja - miliony masek do Włoch.

Z kolei wiceprzewodnicząca PE, niemiecka socjaldemokratka Katarina Barley wezwała do zwrócenia szczególnej uwagi na próby dezinformacji online.

"W takich czasach życie zależy od tego, jak wszyscy słuchamy służby zdrowia, a rozpowszechnianie kłamstw lub kwestionowanie prawdy staje się jeszcze bardziej niebezpieczne. Ważne, by instytucje nadal ściśle współpracowały z platformami internetowymi, zachęcając je do promowania sprawdzonych źródeł, do degradowania treści uznanych za fałszywe lub wprowadzające w błąd oraz do usuwania treści nielegalnych bądź takich, które mogłyby spowodować szkody fizyczne" - powiedziała polityk.

Aby zwalczać dezinformację odnośnie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i powodowanej przez patogen choroby, UE uruchomiła stronę na temat reakcji Europy. Obalane są tu także najczęstsze mity związane z wybuchem Covid-19.