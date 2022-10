Pesa i Cargounit zawarły umowę na dostawę lokomotyw

Cargounit z Wrocławia i Pesa Bydgoszcz podpisały umowę na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych z silnikiem dojazdowym wraz z opcją na dostarczenie kolejnych 20 - poinformował dyrektor projektów strategicznych i komunikacji w Pesa Bydgoszcz Maciej Grześkowiak.

Nowe lokomotywy mają trafić do firmy Cargounit w lutym przyszłego roku

"Wybraliśmy lokomotywy z modułem dojazdowym z Pesa, ponieważ idealnie wpisują się w potrzeby naszych klientów. Jedna lokomotywa, którą można prowadzić składy w trakcji elektrycznej, a później przy użyciu tej samej lokomotywy wykonywać prace manewrowe w portach czy terminalach, to rozwiązanie nie tylko redukujące koszty, ale także pozwalające oszczędzić czas i zwiększyć efektywność przewozów" - powiedział prezes Cargounit Łukasz Boroń.

Prezes Cargounit zaznaczył, że dodatkowym czynnikiem, który przesądził o wyborze lokomotyw elektrycznych produkowanych przez Pesę, była szybkość dostawy. Podał, że nowe lokomotywy w ramach podpisanej umowy mają trafić do firmy w lutym przyszłego roku, a łącznie 20 lokomotyw Gama Marathon może trafić do klientów do końca grudnia 2023 r.

Gama Marathon to lokomotywa elektryczna z modułem dojazdowym. Napędzany dodatkowym, nowoczesnym i ekologicznym silnikiem agregat prądotwórczy umożliwia poruszanie się lokomotywy na odcinkach pozbawionych sieci trakcyjnej. Dodatkowy napęd jest przeznaczony głównie do prac manewrowych. Jest także przydatny w sytuacjach awaryjnych, pozwalając doprowadzić pociąg do celu pomimo nagłego zaniku napięcia w sieci.

Lokomotywy Gama Marathon 111Ed30 to najnowsza wersja lokomotyw manewrowych z silnikiem dojazdowym

Kierownik sprzedaży rynku lokomotyw i wagonów Pesy Piotr Rościszewski zwrócił uwagę, że lokomotywy Gama Marathon 111Ed30 to najnowsza wersja produkowanych w firmie lokomotyw manewrowych z silnikiem dojazdowym. Zastosowano w nich nowy silnik spalinowy, jednocześnie zwiększając moc agregatu.

Cargounit to polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, a także jeden z największych tego typu podmiotów w Europie. Cargounit posiada 185 lokomotyw na wynajem, zarówno trakcyjnych, jak i manewrowych. Oferuje m.in. lokomotywy wielosystemowe przeznaczone do ruchu międzynarodowego oraz elektryczne zespoły trakcyjne do przewozów pasażerskich.

Pesa Bydgoszcz w latach 2002-2021 dostarczyła na rynek Polski i do 11 innych krajów ponad 1450 pojazdów szynowych. Wśród jej klientów są między innymi: Deutsche Bahn, Trenitalia, Ceskie Drahy, PKP Intericty i PolRegio. Tramwajami produkowanymi w Bydgoszczy podróżują mieszkańcy większości polskich dużych miast oraz m.in.: Kijowa, Sofii i Kluż (Rumunia).

Zobacz naszą najnowszą "Rządową ławę". Adam Sierak rozmawia z Magdaleną Rzeczkowską, minister finansów o pogłębiającym się deficycie i o cenach energii

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl