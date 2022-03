PGE EO: lidar horyzontalny poprawił produkcję farmy wiatrowej

Zastosowanie lidara horyzontalnego do kalibracji i pomiarów wiatru pozwoliło poprawić produkcję energii elektrycznej z farmy wiatrowej o 2 proc. - poinformowała we wtorek spółka PGE Energia Odnawialna.

Lidar horyzontalny przez ponad rok był testowany na należącej do Grupy PGE farmie wiatrowej Resko 1, położonej w województwie zachodniopomorskim. Dzięki jego użyciu możliwa była precyzyjna kalibracja anemometru, czyli urządzenia do pomiaru siły i kierunku wiatru. Wykorzystanie tego systemu pozwoliło zwiększyć roczną produkcję energii elektrycznej farmy o ponad 2 proc. - poinformowała spółka.

Jak zaznaczyła PGE EO, w kolejnych miesiącach lidar horyzontalny będzie testowany na kolejnych farmach wiatrowych Grupy PGE - w Pelplinie i Żurominie. Docelowo spółka planuje skalibrować przy użyciu lidara wszystkie turbiny należące do spółki.

PGE EO wyjaśniła, że lidar horyzontalny to wysokospecjalistyczne urządzenie, które wysyłając wiązkę laserową jest w stanie precyzyjnie, z dużej odległości dokonać pomiarów wiatru zbliżającego się do wiatraka. Dzięki temu możliwe jest zweryfikowanie, czy dana turbina jest dobrze skalibrowana i ustawiona względem wiatru. To z kolei ma bezpośredni wpływ na produkcję i funkcjonowanie turbiny poprzez ograniczenie występowania negatywnych wibracji mechanicznych i naprężeń.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna posiada 17 farm wiatrowych o łącznej mocy 688 MW.