Pięć znaków już nie wystarcza. Ekspert podaje przepis na mocne hasło

Nie stać nas na to, by nie dbać o cyberbezpieczeństwo. Pokazała to między innymi sytuacja Ukrainy - mówi Jarosław Kożuch, prezes Instytutu Kościuszki - współorganizator wydarzenia Cybersec w Katowicach. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: Wspólnota jest Cybersiłą / United in Cyberpower.

- Nie stać nas na to, żebyśmy, tworząc własny biznes, pracując w administracji, nie myśleli o cyberbezpieczeństwie. To prosta droga do katastrofy, dlatego że taka sytuacja szybko by się zemściła. Za chwilę nie mielibyśmy dostępu do naszych danych, za to narażeni bylibyśmy na kradzieże z kont, problemy z infrastrukturą transportową czy szpitalami - wymienia Jarosław Kożuch, prezes Instytutu Kościuszki

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkali się we wtorek eksperci od cyberbezpieczeństwa nie tylko z kraju, ale także z Europy.

- Trzeba promować działania pośród młodzieży, która często bezkrytycznie, z racji wieku i charakteru, przyjmuje to, co jest w internecie. My jako organizacja pozarządowa przygotowaliśmy podręcznik dla dla nastolatków, gdzie pokazujemy, na co należy zwrócić uwagę, by nie wpaść w pułapkę dezinformacji i różnego rodzaju hakerskich działań - zaznacza Kożuch.

Jak podkreślają organizatorzy, Cybersec forum/Expo to unikatowe wydarzenie w skali kraju - połączenie debaty o najważniejszych wyzwaniach strategicznych dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz targów Expo dedykowanych przemysłowi cyber w Polsce, Europie i na świecie. To też kontynuacja formatu zapoczątkowanego w 2019 roku w Katowicach.

- Największe zagrożenie stanowią ci, którzy myślą, że ich nie dotyczą ataki. Są przekonani, że mogą stosować proste pięcioliterowe hasła, bo przecież zawsze tak robili. Programy, które są w sieci potrafią złamać takie zabezpieczenia w ciągu kilku sekund - ostrzega prezes Instytutu Kościuszki. - Najlepiej zmienić hasło na maskowane, minimum 15-znakowe.

Czytaj także: W cyberbezpieczeństwie nie czas na "zabawki"