Pieniądze dla start-upów. Inwestorzy ostrożniejsi. Warto się pospieszyć

Pandemia COVID-19 oznacza dla start-upów konieczność sprostania dużo większym wymaganiom przy pozyskiwaniu finansowania. Pieniądze na rynku jednak ciągle są. Co więcej, nie brakuje przykładów młodych spółek, które w kryzysie radzą sobie całkiem dobrze.

Wsparcie prywatne i publiczne

Sukces mimo kryzysu

Koniec dobrych czasów

Jak dodaje, należy korzystać z tego, że procesy inwestycyjne posuwają się jeszcze siłą inercji i te, które się już rozpoczęły, w większości zostaną doprowadzone do zakładanego finiszu. Za to potem, co pokazuje choćby przykład Chin, może ich nie być niemal w ogóle. Fundusze VC skupią się przede wszystkim na utrzymaniu dotychczasowych portfeli niż budowaniu nowych.- Wydaje się, że, niestety, nie obejdzie się bez ofiar. Możemy spodziewać się spadków wycen na poziomie 30-50 proc. Wydaje się, że będziemy mieli do czynienia z bardzo dużą falą bankructw - ocenia Marcin Hejka.W trudnych czasach warto pamiętać też o źródłach finansowania z sektora publicznego, który wykazuje się większą stabilnością niż prywatny. - Z całą pewnością kapitał publiczny jest dostępny - zapewnia Marcin Seniuk, dyrektor departamentu rozwoju startupów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.- Rozpoznajemy trudności i wyzwania stojące przed inwestorami prywatnymi - podobnie antycypować musi kapitał publiczny. Wydaje się, że mamy do czynienia z turboweryfikacją, zarówno dla start-upów, pod kątem wykonalności ich modeli biznesowych, jak i formuły prowadzenia działalności. Bo jeśli do tej pory obsługiwali konsumentów, to być może trzeba pomyśleć o zwróceniu się do korporacji i na odwrót - wyjaśnia. – Inwestorzy muszą nakładać dodatkowy nadzór i dodatkowe wyzwania na start-upy i bardzo wiele z nich, bardzo wiele z tych inwestycji, niestety będzie terminowanych - dodał.Partnerami napędzającym wzrost start-upów wciąż mogą być duże firmy i koncerny, takie jak choćby Siemens. Warunkiem jest jednak dopasowanie się do ich wymagań i oczekiwań.- My, otwierając się na firmy technologiczne, start-upy technologiczne, poszukujemy firm, które przede wszystkim nie czują się obco na tzw. shop floor, bo do tego poziomu organizacji przemysłowych jest nam najbliżej, czyli tam, gdzie jest faktyczna produkcja - mówi Łukasz Otta, dyrektor transformacji cyfrowej w polskiej spółce Siemensa.- Naszym kryterium głównym jest znajomość procesów technologicznych, bądź też umiejętne prowadzenie projektów w nowych środowiskach - podkreśla.Przykładem start-upów, które już osiągnęły sukcesy i skalują swoją działalność na wyższe niż tylko seedowe poziomy, są finaliści konkursu Start-up Challange, który towarzyszy European Tech and Start-up Days i Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach.- Jesteśmy w komfortowej sytuacji, jako start-up występujący 2 lata temu na Kongresie - mówi Adam Hańderek, założyciel Handerek Technologies, firmy oferującej technologię przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na węglowodory ciekłe, które można następnie wykorzystać do produkcji paliw czy tworzyw.Jak dodaje, w Handerek Technologies wiele się zmieniło od czasu udziału Start-up Challange.- Pozyskaliśmy dwie rundy finansowania. W tej chwili jesteśmy na etapie planowania zakładu przemysłowego w dużej skali. Mamy ogromne zainteresowanie z branży petrochemicznej - wylicza.Szybko rozwija się także jeden ze zwycięzców konkursu z 2019 roku - start-up ProperGate - który oferuje system inteligentnego zarządzania dostawami just-in-time w budownictwie. Firma czyni postępy się mimo kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.- Pozyskujemy nowych klientów. Wcześniej mówiłem tylko o Dubaju, teraz mamy też kawałek Polski. Prowadzimy kolejne rozmowy w Emiratach Arabskich. Dostaliśmy się do akceleratora, w którym jest jest jedna z największych firm w Emiratach Arabskich - opowiada Rafał Grudzień, CEO ProperGate.Stwierdza przy tym, że pandemia COVID-19 nie zagraża obecnie realizowanym projektom budowlanym. - Większym problemem jest brak decyzyjności w przypadku projektów, które są dopiero planowane, zwłaszcza mieszkaniowych - ocenia.Sytuacja jego zdaniem wyklaruje się dopiero w lipcu i sierpniu. Teraz na brak popytu nie mogą narzekać m.in. powierzchnie magazynowe. - Ruszają inwestycje w magazyny, bo w e-commerce jest wielki boom na zakupy online - mówi.Jego zdaniem całą branżę budowlaną czeka teraz przyspieszona digitalizacja. - Widzimy już, że sporo firm się digitalizuje - twierdzi. Budownictwo, jako – obok rolnictwa - branża słabo zdigitalizowana, ma w tej mierze duży potencjał do wykorzystania.Biznes dużo szybciej przekonuje się do cyfrowych narzędzi, które umożliwiają wykonywanie operacji na odległość. Zwiększone zainteresowanie swoją ofertą odczuwa choćby start-up LawBiz Technology, który udostępnia aplikację Umownik do zawierania umów na odległość.- Ten klient covidowy, to klient, który już nie pyta, czy powinniśmy to zrobić. Jest dużo mniej obaw i wątpliwości dotyczących korzystania z takiego procesu. Ci, którzy zdecydowali się na to wcześniej, po prostu ten kryzys przechodzą lżej - stwierdza Bartłomiej Majchrzak, członek zarządu LawBiz Technology.Na kryzys nie narzeka też na razie inny finalista Start-up Challange, firma MakeGrowLab, której rozwiązanie pozwala na ograniczenie zastosowania plastikowych opakowań, przy jednoczesnym braku konieczności dodatkowego składowania odpadów z produkcji spożywczej. Wertykalna farma SCOBY dostarcza szybko odnawiający się i w pełni biodegradowalny materiał, który da się wykorzystać np. do produkcji opakowań jednorazowych zastępujących plastik, tekstyliów czy produktów wnętrzarskich.- Pandemia nie wpływa na nas aż tak bardzo, bo założyliśmy sobie pracę dla przyszłości. Ta przyszłość nadeszła dużo szybciej, niż się tego spodziewaliśmy - mówi Róża Rutkowska, współzałożycielka MakeGrowLab. - Przez to, że założyliśmy sobie bardzo negatywny obraz przyszłości, w której będzie brakować surowców, adaptacja do tej nowej rzeczywistości nie jest tak trudna - wyjaśnia.Jak dodaje, firmie pomaga też globalna dywersyfikacja rynków ponieważ MakeGrowLab od początku założyło, że będzie dzielić się technologią i licencjonować ją tak, by łatwo było ją powtórzyć w każdym miejscu na Ziemi.Pandemia sprzyja rozwojowi telemedycyny, dla której techniczne rozwiązania dostarcza start-up Telemedi.co. Jej platforma umożliwia zdalne konsultacje z lekarzami. Pacjent ma możliwość kontaktu z lekarzem poprzez wideorozmowę, rozmowę głosową lub czat.- Coraz rzadziej spotykamy się z lekarzami, którzy mówią, że tak się nie da - przyznaje Paweł Sieczkiewicz, prezes Telemedi.co.Jak dodaje, pandemia w wielu przypadkach wymusiła zdalne konsultacje medyczne, co z kolei buduje społeczną świadomość i akceptację dla takiego rozwiązania. A potencjał do rozwoju medycyny w Polsce wciąż jest bardzo duży.- Już teraz jako Polska jesteśmy jednym z lepiej rozwiniętych rynków telemedycyny w Europie. Mamy bardzo dobrą legislację - ocenia Paweł Sieczkiewicz.Dodaje jednak, że przy okazji pandemii widać w rządzie tendencję do budowy państwowego podmiotu, który obsługiwałby zdalne wizyty u lekarza. Zgodnie z nowymi przepisami tylko wizyty z jego udziałem podlegałyby refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.- Rynek polski zaczyna być monopolizowany przez rząd - mówi prezes Telemedi.co i przestrzega przed uleganiem złudzeniu, że publiczny podmiot może działać lepiej niż istniejący już rynek prywatny.Ogólnie jednak start-upy muszą być dziś przygotowane na wiele innych trudności. - Dobre czasy się skończyły. Mieliśmy do czynienia z hypem, gdzie warunki były ponad przeciętnie dobre. Teraz o finansowanie będzie dużo trudniej - ocenia Marcin Hejka.Dobry model biznesowy zawsze może jednak liczyć na wsparcie ze strony m.in. VC. - My zachęcamy start-upy - pojawiajcie się u nas. Pieniądze są, ale dla tych, którzy mają największe szanse. A my będziemy po prostu bardziej ostrożni w ich wydawaniu - konkluduje Tomasz Misiak.