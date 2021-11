Pieniądze dla startupów. Milion złotych na akcelerację

Programy akceleracji startupów mają przyspieszać ich rozwój. Platforma Startowa Wschodniego Akceleratora Biznesu, koordynowana przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny, od 2019 roku pomaga rozwijać się startupom, dzięki bezpośredniemu wsparciu i pomocy w zdobyciu funduszy z UE. Pozyskała już łącznie 45 mln zł i szuka kolejnych projektów. Pomaga też w nawiązywaniu kontaktów z funduszami venture capital. Dofinansowanie może sięgnąć miliona złotych.

4Dustry dla Przemysłu 4.0

RespMedical do rehabilitacji

Akcelerator biznesu

Środki w głównej mierze idą na budowę zespołu, dopracowanie produktu oraz jego promocję i sprzedaż.– Poprzez określenie szczegółowego planu do realizacji w trakcie akceleracji oraz bliskiej współpracy z naszymi przyszłymi klientami udało nam się zbudować propozycję wartości, która odpowiada bardzo dokładnie problemom naszych klientów. Bardzo ważna była też możliwość czerpania wiedzy od kompetentnych ludzi z doświadczeniem w rozwoju startupów oraz wsparcie przy budowie MVP produktu – wypowiada się cytowany w raporcie MamStartup Wiktor Roszkowski, uczestnik Platformy Startowej Wschodniego Akceleratora Biznesu. - Polecam przede wszystkim bliską współpracę i budowę propozycji wartości w oparciu o rozmowy z potencjalnymi klientami i konfrontację z rynkiem. Równie ważne są skompletowanie kompetentnego zespołu, który zapewni wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach funkcjonowania biznesu, a także efektywna koordynacja zadań i organizacja pracy - dodaje.Czytaj: Polski start-up wytycza szlaki w inteligentnej anality ce4Dustry to platforma Przemysłu 4.0 skierowana do przedsiębiorstw w Polsce. Jak wyjaśniają pomysłodawcy projektu, Łukasz Przybysz i Robert Hajkowski, platforma pomocna jest m.in. w zarządzaniu procesem produkcji w modelu zakładów rozproszonych. Skraca też czas potrzebny do znalezienia klienta i realizacji zamówienia, gdyż dzięki wykorzystaniu chmury zapytanie ofertowe trafia w jednej chwili do tysięcy usługodawców.– Przed inkubacją nasz startup był pomysłem, który podobał się kilku potencjalnym klientom. Mieliśmy opisane podstawowe zasady działania naszego produktu, określoną koncepcję technologiczną oraz jej przyszłe zastosowanie. Naszym największym problemem było to, jak sfinansować poszczególne etapy stworzenia platformy, od strony logicznej po aspekty wizualne i funkcjonalne – wylicza Łukasz Przybysz.Każdy z założycieli pracował na etacie. Zarobki były niewystarczające, aby pokryć koszty związane z obsługą projektu, jedyną drogą było więc znalezienie dofinansowania, które pozyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Większość pieniędzy pochłoną wypłaty dla pracowników, pozostała część przeznaczona zostanie na marketing, usługi zewnętrzne oraz na pokrycie kosztów pośrednich i środków trwałych.Pozyskanie kapitału nie było jedyną korzyścią. Proces inkubacji zmienił pomysł w projekt z dopracowanym modelem biznesowym i zweryfikowanymi problemami oraz umożliwił opracowanie propozycji wartości. Dodatkowo udało się stworzyć MVP.Czytaj: Intel przejmuje polski startup RemoteMyApp RespMedical jest właścicielem urządzenia Breather One, które ułatwia rehabilitację osób chorych na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - POChP, a także pacjentów z objawami niewydolności oddechowej po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.W momencie rozpoczęcia współpracy ze Wschodnim Akceleratorem Biznesu startup i produkt znajdowały się w początkowej fazie rozwoju. Twórcy projektu określili cel, jakim było stworzenie systemu do rehabilitacji oddechowej, który mógłby pomóc szerokiemu gronu osób z chorobami płuc, nie mieli jednak doświadczenia w biznesie.Jak tłumaczy Rafał Agatowski, CEO RespMedical, nie było opracowanego biznes planu, optymalizacji kosztów czy prognozy przychodów. Pomysłodawcy nie mieli też wiedzy w zakresie wystąpień publicznych czy pozyskiwania kapitału zewnętrznego na rozwój produktu.W toku inkubacji zespół odpowiedzialny za projekt opracował MVP produktu. Była nim gra zręcznościowa - sterowana oddechem połączona z seryjnym spirometrem - w celu zwiększenia motywacji do codziennego wykonywania ćwiczeń. Udało się dokonać walidacji modelu biznesowego, rozpoczęła się też współpraca z pierwszymi podwykonawcami komponentów elektronicznych.– W akceleracji uczestniczyliśmy w szeregu szkoleń biznesowych, w trakcie których zwiększyły się nasze kompetencje osobiste przygotowujące nas do działalności rynkowej. Dzięki temu rozwój naszego projekt przyspieszył. Ponadto udało nam się pozyskać fundusz VC Netrix Ventures, z którym podpisaliśmy umowę inwestycyjną – podkreśla Rafał Agatowski, CEO RespMedical. – W procesie inkubacji zapoznaliśmy się z obsługą prawną, księgową czy podatkową firmy. Uporządkowane i zdefiniowane zostały aspekty związane z kluczowymi partnerami, budową propozycji wartości czy prognozą przychodów i optymalizacją kosztów. Dało to punkt wyjścia do dalszej pracy nad modelem biznesowym – zaznacza.System Breather One został zwycięzcą konkursu organizowanego przez akcelerator biznesu Work in Progress w Los Angeles. Przedstawiciele amerykańskich funduszy venture capital docenili urządzenie do rehabilitacji polskiego startupu, składające się z układu elektro-mechanicznego, oprogramowania z grami sterowanymi oddechem oraz aplikacji monitorującej stan choroby.Wschodni Akcelerator Biznesu dedykowany jest osobom z całej Polski, które szukają wsparcia w przekształceniu swojego pomysłu w prosperujący biznes i zamierzają założyć własną działalność gospodarczą w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.2 stycznia 2021 roku ruszyły nabory do projektu „Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem wsparcia jest pomoc przyszłym przedsiębiorcom z regionu Polski Wschodniej. Nabór nowych projektów startupowych trwa.- Na rzecz pomysłodawców i startupów świadczymy usługi, które mają rozwinąć projekt biznesowy. W ramach Wschodniego Akceleratora Biznesu z końcem października zakończyliśmy nabór wniosków inkubacyjnych do trzynastej rundy i obecnie rozpoczynamy nabór do rundy czternastej, która zakończy się w styczniu 2022 roku. W jej ramach wybierzemy około dziesięciu wniosków, którym udzielimy wsparcia do 60 tys. zł w formie usług, w tym 30 tys. zł na opracowanie MVP. W Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym mamy też projekt „Strefa Pomysłodawcy. Wsparcie 4.0”. W ramach konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH wspieramy pomysłodawców na bardzo wczesnym etapie rozwoju w opracowaniu projektu biznesowego, który będzie można zaprezentować funduszom venture capital - mówi w rozmowie z portalem WNP.PL Anna Blajerska, kierownik projektów Platforma Startowa Wschodni Akcelerator Biznesu oraz Strefa Pomysłodawcy.