Pierwsza edycja targów ExpoWELDING w Katowicach z setką wystawców i wysoką frekwencją

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING odbyły się już po raz ósmy, ale pierwszy raz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Ponad stu wystawców i 3300 uczestników Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING w MCK.

Na ekspozycji dostępne były maszyny i urządzenia – w tym roboty, nowoczesne technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo oraz fachowa wiedza specjalistów w dziedzinie spawalnictwa.

Klasyczną formułę targów dopełniły konferencje i strefa WELDING ZONE, podczas których debatowano o kluczowych dla branży zagadnieniach.

Targi ExpoWELDING w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyły się 18-20 października br. Uczestnicy podczas trzech dni najważniejszego w Polsce i jednego z kluczowych w Europie wydarzeń branżowych, dzięki obecności liderów rynku mogli zasięgnąć praktycznej wiedzy wprost od specjalistów branży spawalniczej.

– Wśród blisko 100 wystawców obecni byli przedstawiciele czołowych krajowych i zagranicznych producentów sprzętu spawalniczego, oprogramowania, a także rozwiązań umożliwiających robotyzację i automatyzację. Całe wydarzenie sprzyjało nawiązywaniu i rozbudowywaniu relacji biznesowych. Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony spawalników, managerów oraz inżynierów zakładów produkcyjnych, co potwierdza że wizyta w MCK była dla osób zawodowo związanych ze spawalnictwem wartościowa. – mówi Wioletta Błońska-Dudek, Project Manager Działu EXPO i koordynator targów ExpoWELDING.

Katowice na kilka dni stały się prawdziwą stolicą spawalnictwa

Szacuje się, że w Polsce zawód spawacza wykonuje 150 tys. osób, a grono ludzi związanych z branżą, z której usług korzysta szereg sektorów m.in. motoryzacja, górnictwo, budownictwo – jest znacznie szersze.

– Przygotowujemy nasze wydarzenia z myślą o zaspokojeniu potrzeb specjalistów i wierzę, że ponownie nam się to udało. Katowice na kilka dni stały się prawdziwą stolicą tej ważnej dla naszej gospodarki branży. Cieszę się, że ExpoWELDING zyskało nowy dom – dodaje Wioletta Błońska-Dudek.

„Nowy dom” targów spodobał się ich dotychczasowym i nowym bywalcom. - To udana i dla nas pracowita edycja. Mieliśmy dużo zwiedzających. Targi były dla nas tym ważniejsze, że prezentowaliśmy tylko nowe urządzenia - Jakub Zygmunt, dyrektor zarządzający Kemppi. - W Katowicach jesteśmy pierwszy raz. Widzimy spore zainteresowanie. Oprócz znanych nam klientów pojawili się także nowi – dodał Maciej Hetmańczyk, specjalista ds. robotyzacji w spółce Migatronic.

Edycja pierwsza, ale bardzo udana - nowe miejsce przyjęło się dobrze

Tegoroczną edycję targów, a szczególnie jej drugi dzień chwalił także Daniel Wiśniewski, dyrektor ds sprzedaży w firmie Cloos Polska. - Najważniejszym sprawdzianem będzie oczywiście powrót naszych targowych gości z konkretnymi zamówieniami, ale na samych targach zarówno same urządzenia do zgrzewania, nagrzewania indukcyjnego, uchwyty spawalnicze, jak i robotyzacja procesów cieszyły się dużym zainteresowaniem - stwierdził Daniel Wiśniewski.

Jarosław Parylak, dyrektor działu voestalpine Bohler Welding zwrócił uwagę na widoczną potrzebę tego typu spotkać po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. - Pandemia przyniosła wygaszenie spotkań z klientami w atmosferze, jaką tworzą targi. Po przerwie pojawiło się pragnienie powrotu do tego typu spotkań. Te targi mają kameralny charakter, co nie jest dla nich złe – stwierdził Jarosław Parylak.

Po raz pierwszy dyskutowano w ramach sceny dyskusyjnej WELDING ZONE

Poza standardową formułą targów, podczas wydarzenia funkcjonowała strefa WELDING ZONE, w której zwiedzający mogli posłuchać rozmów o aktualnym stanie branży oraz jej przyszłości. Gośćmi strefy byli przedstawiciele kadry kierowniczej najistotniejszych graczy na rynku spawalniczym w Polsce. Wśród prelegentów strefy pojawili się m.in. Andrzej Korpak, prezes zarządu Stellantis Gliwice, Mirosław Motyka, prezes zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowa (HIPH), Henryk Orczykowski, prezes zarządu i dyrektor generalny Stalprofil, Zygmunt Mikno, zastępca dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa, Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Piotr Monsiorski, dyrektor handlowy Famur SA, odpowiadający za rozwój segmentu energetyki wiatrowej oraz Robert Ostrach, kierownik Laboratorium NDT SGS Polska.

Integralną częścią targów była gala, wieńcząca drugi dzień imprezy, podczas której wyłoniono laureatów konkursu The Best of Welding. Nagrodzono ośmiu producentów za najciekawsze, nowatorskie rozwiązania techniczne, urządzenia i osprzęty, materiały, oprogramowania i sprzęty pomocnicze.

Przez trzy dni targów, równolegle trwała również 63. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza „Spawalnictwo w sieci nowych możliwości", pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w której wzieło udział dwustu uczestników. Wydarzeniem towarzyszącym ExpoWELDING było również 5. Międzynarodowe Seminarium Klejenia. Zakres tematyczny wydarzenia, skierowanego do zatrudnionych w przedsiębiorstwach stosujących procesy klejenia, specjalistów, inżynierów i producentów kleju, obejmował nowe technologie przemysłowych aplikacji klejenia, procesy klejenia w przemyśle autobusowym i klejenie materiałów różnoimiennych. Obydwa wydarzenia zorganizowane zostały przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa z Gliwic – patrona honorowego targów ExpoWELDING.

Połączenie konferencji z targami to efektywna formuła komunikacji między nauką a przemysłem

– Cieszymy się, że Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza i Targi ExpoWELDING wróciły do Katowic. Obserwujemy powrót zainteresowania tego typu wydarzeniami po okresie pandemicznych obostrzeń. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji zarówno wśród uczestników konferencji, jak i gości odwiedzających nasze stoisko targowe. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych sygnałów, że wydarzenie organizowane w nowej lokalizacji spełniło ich oczekiwania. Podkreślano, że zarówno część wystawiennicza, jak oferta wydarzeń towarzyszących jest bardzo bogata, co uświadamia rangę wydarzenia – mówi Barbara Wolnicka, kierownik Działu Komunikacji i Marketingu Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa.

Jak wskazują przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa, połączenie konferencji z targami spawalniczymi to sprawdzona i efektywna formuła komunikacji między nauką a przemysłem. Tematy omawiane podczas wystąpień konferencyjnych można skonfrontować z ich praktycznym zastosowaniem bezpośrednio na stoiskach producentów maszyn i materiałów spawalniczych.

– Ponadto, operator obiektu stworzył możliwość prezentacji wyników badań naszych naukowców w formie posterów, nie tylko uczestnikom konferencji, ale także wszystkim odwiedzającym targi ExpoWELDING. 20 spawalniczych projektów naukowych opisanych na efektownych tablicach to doskonała forma prezentacji szerszej widowni możliwości badawczych naszych naukowców spawalników – podkreśla dr hab. inż. Mirosław Łomozik, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji.

19 października uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w XIVForum Stali Nierdzewnych. Wybitni prelegenci, kluczowi kontrahenci i merytoryczne dyskusje – forum stanowiło idealne miejsce do wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy na temat najnowszych rozwiązań dla branży stali nierdzewnych.