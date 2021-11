Pierwszy rejs autonomicznego, elektrycznego kontenerowca

Pierwszy na świecie autonomiczny i napędzany elektrycznie kontenerowiec Yara Birkeland odbył dziewiczy rejs. Statek ma zastąpić 40 tys. przewozów z pomocą ciężarówek rocznie.

Oto nadchodzi czas, w którym po morzach będą pływały samosterujące, a przy tym nieemitujące spalin statki. Odbył się właśnie pierwszy rejs Yara Birkeland - pionierskiego, elektrycznego i autonomicznego kontenerowca (https://www.youtube.com/watch?v=TYnOyRvfM_U&t=41s).

"Jesteśmy dumni, że możemy zaprezentować pierwszy na świecie, w pełni elektryczny, wyposażony w własny napęd kontenerowiec. Pozwoli on zmniejszyć emisję CO2 o 1000 ton i zastąpić 40 tys. przewozów z pomocą ciężarówek rocznie" - powiedział Svein Tore Holsether prezes Yara - firmy, która zbudowała statek.

Od przyszłego roku statek ma zacząć komercyjną pracę, choć w czasie pierwszych dwóch lat nowa technologia będzie jeszcze testowana.

"Długo czekaliśmy na ten dzień. Yara Birkeland będzie transportował nawozy mineralne między miastami Porsgrunn i Brevik i przyczyni się do znacznego zmniejszenia emisji w czasie transportu. To doskonały przykład praktycznych zmian w kierunku zielonej ekonomii. Mamy nadzieję, ze statek ten da początek nowemu typowi wolnych od emisji kontenerowców. Wiele miejsc na świecie cierpi z powodu zakorkowanych dróg. Skorzystają one z nowoczesnych rozwiązań takich jak to" - dodał Holsether.

Porsgrunn i Brevik dzieli co prawda odległość kilkudziesięciu kilometrów, ale z pewnością z czasem zasięg takich statków będzie rósł.

Więcej informacji na stronie:

https://www.yara.com/corporate-releases/yara-to-start-operating-the-worlds-first-fully-emission-free-container-ship/