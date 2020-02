Pierwszy robotyczny barman w pubie w Tokio

Przerobiony robot przemysłowy QBIT Robotics zaczął serwować drinki w barze w Tokio. Dołączony do ramienia tablet pozwala maszynie "uśmiechnąć się" do klienta i zagadnąć go o pogodę przy przygotowywaniu zamówień w mniej niż minutę - podała agencja Reutera.

Należący do sieci restauracji Yoronotaki bar w Tokio przeprowadza testy niecodziennej maszyny, potrafiącej nalać piwo w 40 sekund i przygotować cocktail w niecałą minutę. Do wykonywania zadań używa też czterech kamer, sprzężonych z algorytmami sztucznej inteligencji - system pozwala mu na przykład ocenić ekspresję na twarzy zamawiających klientów.

Cytowany przez agencję klient baru wskazał, że rozwiązanie przypadło mu do gustu, bo dzięki niemu nie musi kontaktować się z innymi ludźmi przy zamawianiu napojów. Uznał jednak, że proces realizacji zamówień mógłby być nieco szybszy.

Prototypowy projekt ma potrwać dwa miesiące, po czym firma Yoronotaki oceni jego skutki. W tej placówce oprócz maszyny pracuje ok. 30 osób. Cena tego typu robota to ok. 9 mln jenów, lub koszt zatrudniania człowieka przez trzy lata.

"Liczymy, że robot będzie dobrym rozwiązaniem dla naszej sieci. Trzeba uporać się jeszcze z kilkoma kwestiami, jak zabezpieczenie dla maszyn miejsca odpowiednich rozmiarów" - wskazał jedne z menedżerów Yoronotaki Yoshio Momiya.

Reuters przypomniał, że w zmagającej się z problemem starzejącej się populacji Japonii coraz trudniej jest znaleźć pracowników, zwłaszcza w sektorze usługowym.

Tokijski rząd złagodził w ostatnim czasie wymagania wizowe, by zachęcić do migracji więcej osób spoza Japonii. Firmy nadal borykają się z niedostatkiem siły roboczej, a osoby powyżej 65 roku życia stanowią już ponad jedną trzecią ludności.

Firmy usługowe, które nie mogą tak łatwo przenieść działalności za granicę lub szeroko wykorzystać zdobyczy robotyki są obecnie w gorszej sytuacji niż spółki przemysłowe. Tylko w zawodach medycznych Japonia spodziewa się ok. 380 tys. wakatów do 2025 r.

Państwo chce zaprezentować najnowsze osiągnięcia w dziedzinie robotyki usługowej przy okazji tegorocznych igrzysk olimpijskich. Organizatorzy planują pokazać rozwiązania firm Toyota Motor i Panasonic, które mają pomagać gościom, sportowcom i obsłudze wydarzenia.