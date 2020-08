Pierwszy skok ze spadochronem z solarnego samolotu

Skok odbył się 25 sierpnia 2020 r. Śmiałkiem był Szwajcar Raphael Domjan. Model samolotu, z jakiego wykonał skok to konstrukcja typu Solarstratos w całości napędzana energią słoneczną. Skok oddano z wysokości 1520 metrów.

Skoczek podkreślił, że jego wyczyn to otwarcie nowego rozdziału w historii sportu, jakimi są skoki spadochronowe.

Solarstratos to nie tylko próba znalezienia ekologicznego sposobu wynoszenia człowieka w przestrzeń, ale i poszukiwanie rozwiązania służącemu badaniu stratosfery.

Głównym celem projektu jest odbycie za 2 lata lotu samolotem w górne warstwy atmosfery, by badać tę część naszej planety.

Jednym z patronujących temu celowi jest jedyny Polak w kosmosie Mirosław Hermaszewski.

Maszyna, z jakiej wykonano skok, ma 8 i pół metra długości. Jej rozpiętość skrzydeł to 24 m i 90 cm. Cała konstrukcja waży 450 kg. Napędza ją silnik elektryczny o mocy 32 kW. Jak podają konstruktorzy, jego wydajność oscyluje w granicach 90 proc. Samolot może zabrać na pokład dwie osoby. Powierzchnia ogniw fotowoltaicznych, które generują prąd dla silnika, to 22 mkw. Pokrywają one skrzydła maszyny. Baterie do napędu to ogniwa litowo-jonowe. Samolot zaprojektował inżynier Calin Gologan.



Obok Raphaela Domjana i pilota Miguela A. Iturmendiego zespół stojący za Solarstratos to 12-osobowa grupa inżynierów oraz 7 osób odpowiadających za PR. Warto odnotować, że projekt wspieraa m.in. astronauta Jean-François Clervoy. Jednym z patronów był także zmarły w 2016 r. Edgar Mitchell, Amerykanin, który był na Księżycu jako członek misji Apollo 14.



Wśród patronujących projektowi znalazł się także jedyny Polak w kosmosie Mirosław Hermaszewski. Jak mówił o projekcie polski astronauta: "To zaszczyt i przywilej wspierać Solarstratos. To ambitny i fascynujący projekt. Moja praca dała mi sposobność być w stratosferze kilka razy. Jednak zawsze za pomocą silników odrzutowych." Hermaszewski dodaje na stronie projektu w internecie, że zespół ma jego pełne wsparcie w swoich przedsięwzięciach.