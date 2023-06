Pierwszy w regionie zakład produkujący urządzenia do druku 3D w metalu już działa

IAMG, grupa o ukraińskich korzeniach, w Pruszkowie otworzyła pierwszy swój zakład. Będą tam wytwarzane urządzenia do druku 3D.

Wytwarzanie przyrostowe (additive manufactoring) to dynamicznie rozwijający się sektor rynku. Prognozy wskazują, że do 2025 roku urośnie prawie dwukrotnie – do aż 25 mld dolarów. Rozpoczęcie działalności IAMG w Polsce jest ważnym krokiem w realizacji strategii biznesowej przyjętej przez firmę.

W skrócie wykorzystywana tu jest technologia selektywnego topienia laserowego. Dzięki temu możliwe jest tworzenie obiektów 3D poprzez nakładanie proszku z różnych stopów metali.

– Szukaliśmy hubu, który pozwoli nam na jeszcze lepszą współpracę z klientami z Europy, a Polska wydawała się idealnym miejscem do tego. Oferowane przez nas rozwiązania to nie tylko systemy druku 3D z metalu wraz z urządzeniami pomocniczymi, ale kompleksowa platforma do produkcji przyrostowej – mówi prezes grupy dr Bogdan Dovgyy.

Technologia umożliwia produkcję bardzo złożonych, geometrycznych obiektów z ogromną precyzją i powtarzalnością, przy jednoczesnym minimalizowaniu odpadów poprzez ich ponowne użycie w postaci proszku.

Tworzone w ten sposób rozwiązania już znajdują zastosowanie w takich branżach jak: przemysł lotniczy i kosmiczny, automotive, energetyka, medycyna czy stomatologia.

Nowy zakład produkcyjny IAMG składa się z siedmiu przestrzeni produkcyjnych. Firma oferuje swoim klientom zarówno sprzedaż sprzętu umożliwiającego druk 3D, jak również zaopatrzenie ich w gotowe produkty przygotowane z użyciem zaawansowanego parku maszynowego zlokalizowanego w obiekcie. Wartość inwestycji nie została podana.