PIIT: energetyka, rejestry akcjonariuszy - obszarami dla rozwoju technologii blockchain

Energetyka rozproszona czy rejestry akcjonariuszy to ważne obszary dla ekspansji w Polsce technologii blockchain - ocenia Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w drugiej edycji raportu „Blockchain w Polsce. Wersja 2.0”.

Blockchain to rodzaj zdecentralizowanej bazy danych, transakcji, itp. połączonych w bloki powiązane tzw. łańcuchem. Każdy blok zawiera odwołanie do bloku poprzedniego, więc nie ma możliwości zmiany zawartości bloku bez modyfikacji kolejnych.

Izba w raporcie ocenia, że nie ma drugiego segmentu rynku, w którym blockchain posiada tyle użytecznych przypadków wykorzystania co w energetyce, a kluczowym elementem budowy stabilnego systemu energetycznego w Polsce będzie rozwój handlu energią pomiędzy prosumentami w modelu P2P(peer to peer).

Trudno sobie wyobrazić bezpieczne i płynne funkcjonowanie takiego systemu bez nowych sposobów rozliczania gwarantujących obu stronom bezpieczeństwo warunków transakcji. Technologia blockchain doskonale wychodzi temu wyzwaniu naprzeciw - wskazuje PIIT w raporcie.

Izba zaleca rozpoczęcie inwestycji i prac nad wprowadzeniem blockchain do energetyki prosumenckiej i klastrowej. Jako drugi, ważny obszar technologii blockchain w realiach polskiej energetyki wskazuje liczniki przedpłatowe.

Innym wyróżniony w raporcie obszarem są rejestry akcjonariuszy. PIIT przypomina, że na mocy nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2021 r. wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji, a rejestr akcjonariuszy może być prowadzony w formie rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych.

Blockchain może stanowić współdzieloną księgę, w której wpisy mogą być potwierdzone przez każdego, kto posiada odpowiednie uprawnienia. Z uwagi na to, że każdy "blok" transakcji zawiera odwołanie do bloku poprzedniego, nie ma możliwości zmiany transakcji zawartej wcześniej w jakimś bloku, bez modyfikacji kolejnych bloków, a tym samym konstrukcja wydaje się bardzo dobrze pasować do rejestru akcjonariuszy - zauważa Izba w raporcie.

Zatem - jak ocenia PIIT - w docelowym kształcie rejestru akcjonariuszy, istnieje możliwość całkowitej integracji wszystkich danych dotyczących akcjonariatu spółki w blockchainie, w tym przechowywanie informacji o prawach własnościowych akcjonariuszy i ich identyfikacji. Blockchain mógłby również stanowić platformę do komunikacji dla inwestorów - wskazuje Izba.

"Zainteresowanie technologią blockchain w Polsce jest równie wysokie jak w innych krajach na świecie. Coraz częściej można usłyszeć nie tylko o teoretycznych zastosowaniach czy planach wdrożenia tej technologii, ale o realnych wdrożeniach i korzyściach, jakie ona niesie" - mówi prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Andrzej Dulka.

Jak dodaje, realne doświadczenia wynikające z budowania rozwiązań opartych na technologii blockchain pokazują, że stają się one częścią szerszych programów digitalizacji przedsiębiorstw lub agencji publicznych.

"Tworzone są nowe ekosystemy, które integrują technologię blockchain z tradycyjnymi systemami informatycznymi, uzupełniają je i współdziałają z takimi technologiami cyfrowymi jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, big data, przetwarzanie danych w chmurze i robotyka" - zaznacza prezes Dulka.

Raport przytacza prognozy firmy badawczej IDC, która przewiduje, że globalne inwestycje w blockchain wzrosną z 6,6 mld dol. w 2021 r. do 19 mld dol. w 2024 r.

Jak przypomina się w raporcie, w 2021 r. firma LinkedIn, na podstawie analizy zapotrzebowania firm na pracowników, ponownie umieściła blockchain na liście najbardziej pożądanych twardych kompetencji wraz chmurą obliczeniową, sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem i analizą danych.