Piosenka z serialu "Wiedźmin" debiutuje w Spotify i Apple Music

Popularna piosenka "Toss a Coin to Your Witcher” z serialu "Wiedźmin" Netfliksa zadebiutowała na platformach strumieniowania muzyki. Utworu, który wykonuje grający Jaskra Joey Batey, wysłuchać można na Spotify i Apple Music - podał serwis IGN.

Oficjalne konto "Wiedźmina" na Twitterze ogłosiło wydanie singla z piosenką w środę i zapowiedziało, że pełny album muzyki z serialu zadebiutuje na platformach strumieniowania 24 stycznia. Autorami muzyki są kompozytorzy serialu - Sonya Belousova i Giona Ostinelli.

"Toss a Coin to Your Witcher" (w polskiej wersji językowej "Grosza daj Wiedźminowi") usłyszeć można było po raz pierwszy w drugim odcinku serialu. Od tego czasu piosenka zaczęła żyć w internecie własnym życiem i stała się obiektem licznych memów, remiksów i przeróbek. Trafiła także do gry rytmicznej "Beat Saber" i została podłożona przez fana do trailera gry "Wiedźmin 3" - wylicza IGN.

Netflix zaznaczył, że udostępniony w grudniu "Wiedźmin" może stać się najpopularniejszym pierwszym sezonem serialu w historii firmy. 76 mln członków gospodarstw domowych z subskrypcją włączyło bowiem transmisję na co najmniej dwie minuty, czas, który według przedsiębiorstwa wskazuje już na świadomy wybór.

Amerykański serwis oznajmił też w podobnym czasie, że w przygotowaniu jest animowany film "Witcher: Nightmare of the Wolf". Producentami będą znani z serialu z aktorami Lauren Hissrich i Beau DeMayo, a animacja ma zostać stworzona we współpracy z zespołem Studio Mir ("Legend of Korra", "Voltron: Legendary Defender").

Drugi sezon "Wiedźmina" ma się ukazać w 2021 roku i przedstawiać "dużo bardziej liniową" fabułę - wskazała Hissrrich.